Trainer Anastasiou verruilt Roda JC na dit seizoen voor Kortrijk

"Voor mij is een driejarig contract bij KV Kortrijk een hele mooie kans", zegt de 44-jarige Anastasiou maandag op de site van Roda JC.

"Ik heb er goed en lang over nagedacht, maar tegen deze uitdaging kon ik geen nee zeggen. Vooralsnog heb ik echter maar één doel en dat is ons met Roda JC rechtstreeks veilig spelen. Dat is het enige wat voor mij op dit moment telt en daar focus ik me volledig op".

Algemeen directeur Wim Collard houdt een "dubbel gevoel" over aan het aanstaande vertrek van Anastasiou. "Aan de ene kant gunnen wij Yannis deze stap van harte, aan de andere kant vinden wij het jammer dat hij ons na één jaar alweer verlaat. We wensen hem in ieder geval veel succes bij Kortrijk."

Opvolger

Bij Kortrijk, dat uitkomt op het hoogste niveau in België, wordt Anastasiou de opvolger van Karim Belhocine.

De Griekse trainer ondertekende vorige zomer een contract voor één seizoen bij Roda. De Limburgers staan, met nog twee wedstrijden te gaan, op de vijftiende plaats. De voorsprong op Sparta Rotterdam en NEC, de nummer zestien en zeventien van de ranglijst, is twee punten.

De clubs die aan het einde van het seizoen zestiende en zeventiende staan, moeten play-offs spelen om een langer verblijf in de Eredivisie veilig te stellen.

Zakenman

Anastasiou speelde tussen 2000 en 2004 114 competitieduels voor Roda JC, waarin hij 48 keer tot scoren kwam. Halverwege het seizoen 2003/2004 stapte hij over naar Ajax. Verder was Anastasiou als speler actief voor Pas Preveza, Ethinikos Piraeus, OFI Kreta, Anderlecht, Sparta Rotterdam en FC Omniworld.

De Griekse oud-international werkte na zijn spelersloopbaan eerst als assistent-trainer bij Panathinaikos, Jong Ajax en Reading FC.

In juli 2013 werd hij aangesteld als hoofdtrainer van Panathinaikos. Met die club won hij in 2014 de Griekse beker. In november van het vorige jaar eindigde zijn dienstverband bij de Griekse topclub en was Roda zijn volgende werkgever.

Wie Anastasiou opvolgt bij Roda, dat sinds januari deels in handen is van de Zwitserse zakenman Aleksei Korotaev, is nog onduidelijk.

