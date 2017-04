Geblesseerde Ibrahimovic zegt dat hij zelf bepaalt wanneer hij stopt

Voetbal

Voetbal PSV-matchwinner Locadia hekelt gedrag 'snotaap' Kluivert Jürgen Locadia is blij dat hij PSV zondag aan een 1-0 zege hielp in de topper tegen Ajax, maar de spits was minder te spreken over Justin Kluivert, met wie hij het in de slotfase aan de stok had.