Kuijt: 'Het klinkt gek, maar ben nog niet bezig met mijn toekomst'

"Het klinkt gek, maar ik ben zelfs helemaal niet bezig met mijn toekomst na dit seizoen", zegt Kuijt in het Algemeen Dagblad.

"Dat moet je geloven. Eerst moet dit seizoen worden afgerond. Er zijn mensen die zeggen 'de cirkel is rond met een titel' en dus zou ik moeten stoppen. Er zijn mensen die zeggen dat ik de Champions League nog kan meepikken. Ik ga er pas over nadenken als het seizoen erop zit. Een ding is zeker, ik voel me nog fit.''

Kuijt zat zondag negentig minuten op de bank in Arnhem. Hij zag zijn ploeg vrij eenvoudig met 0-2 van Vitesse winnen. Later op zondag ging Ajax met 1-0 onderuit tegen PSV, waardoor de voorsprong van Feyenoord met nog twee duels te gaan is opgelopen tot vier punten.

"Als we kampioen worden, zijn we allemaal helden. Zo moet het voelen", vindt Kuijt. "We zijn heel dicht bij de prijs waarvoor ik terug ben gekomen naar Feyenoord. Maar heel dichtbij is nog niet helemaal."

Heldenonthaal

De selectie van Feyenoord kreeg zondagmiddag bij terugkeer uit Arnhem een heldenonthaal. Honderden supporters verwelkomden de spelersbus met fakkels. Kuijt sprak vanaf een stadiontrap de menigte toe.

"Wij zijn een club van geen woorden maar daden", zei Kuijt tussen het gejuich van de Feyenoord-fans door. "We hebben nog helemaal niks. Maar we gaan over een paar weken kampioen worden."

Op 7 mei kan Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Excelsior de eerste landstitel sinds 1999 veiligstellen. Een week later spelen de Rotterdammers in de laatste speelronde thuis tegen Heracles Almelo.