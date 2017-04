Enrique en medespelers roemen Messi na 500e treffer

"Hij is de beste aller tijden", stelde Enrique (46). "Ik heb enorm veel voetbalwedstrijden gezien in mijn leven, maar niemand was zo goed als hij."

"De tegenstanders zijn steeds beter op hem voorbereid, maar nog steeds weet Messi het verschil te maken. Dit was alweer zijn 500e treffer voor de club", zei de trainer van Barcelona.

"Stel je voor: je 500e doelpunt voor Barcelona is de winnende in El Clasico in Madrid. Dat is geweldig voor 'Leo' en voor iedereen die betrokken is bij Barça."

Middenveld

Messi maakte in Madrid ook de eerste treffer van Barcelona. Hij liet zich vanuit de aanval regelmatig terugzakken naar het middenveld om zo het spel te kunnen maken.

"Dankzij hem konden we het middenveld domineren", zei Enrique. "We wilden dat hij zo vaak mogelijk aan de bal kwam."

De spelers van Real Madrid hadden het regelmatig op de benen van Messi voorzien. Casemiro kreeg al vroeg een gele kaart na een harde overtreding. Een kwartier voor tijd moest Real-aanvoerder Sergio Ramos met direct rood van het veld nadat hij Messi met een vliegende tackle wilde torpederen.

Iniesta

"Messi's stopt maar niet om ons te verbazen met zijn grootsheid", roemde Barcelona-aanvoerder Andres Iniesta zijn ploeggenoot. "Het is voor ons een eer om met hem samen te spelen en hij is een geschenk voor de club. Als we nog een kans op de titel willen maken, moeten we Messi blijven steunen."

Doelman Marc-André ter Stegen was met enkele knappe reddingen belangrijk voor zijn ploeg, maar verwees na afloop naar Messi toen hij complimenten kreeg.

"Messi is degene die het verschil maakt. Hij is een heel speciale speler. De rest van het elftal heeft heel hard gewerkt om deze overwinning mogelijk te maken", zei de Duitser.

Door de overwinning staat Barcelona in punten gelijk met Real Madrid, dat nog wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Dinsdag speelt Barcelona thuis tegen Osasuna, Real Madrid gaat die avond op bezoek bij Deportivo La Coruña.

