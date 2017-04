Schöne vindt halve finale tegen Lyon nog belangrijker door verlies bij PSV

"Ik zeg niet dat er nu meer druk staat op de wedstrijden tegen Lyon. Wij willen naar de finale en de druk is altijd hoog bij Ajax", vertelt Schöne. "Maar belangrijker is het wel, omdat het ernaar uitziet dat de Europa League de enige prijs is die we nog kunnen winnen."

Volgens Schöne is het echter niet zo dat het seizoen mislukt is als Ajax, dat voor de winterstop al in de KNVB-beker werd uitgeschakeld, aan het eind van de rit zonder prijs staat.

"We hebben af en toe fantastisch voetbal laten zien, zijn sowieso heel ver gekomen in Europa en doen lang mee in de competitie. Dat is niet slecht. Maar als Ajax zijnde wil je prijzen pakken en als dat niet lukt dan is het geen ideaal seizoen geweest. Een prijs zou dus meer dan welkom zijn."

De 30-jarige Deen heeft de landstitel daarbij nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet, al is de achterstand op koploper Feyenoord met nog twee speelronden te gaan opgelopen tot vier punten. "De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar het wordt wel heel lastig. Feyenoord heeft een goede ploeg die bovendien in vorm is. Die zie ik niet zomaar twee keer punten verspelen."

Geen excuus

Het duel met PSV was voor Schöne en Ajax de tweede topwedstrijd in vier dagen. Omdat komend weekend de KNVB-bekerfinale tussen AZ en Vitesse op het programma staat hebben de Amsterdammers nu anderhalve week geen duel tot de heenwedstrijd tegen Lyon, thuis in de Arena.

"Het voelt best gek om ineens tien dagen vrij te hebben, nadat ik twee keer diep moest gaan. De benen voelden zwaar na de wedstrijd in Eindhoven en meer spelers zaten er aardig doorheen, denk ik. Maar dat wil ik niet als excuus gebruiken."

Toch ziet Schöne het als een voordeel dat Ajax zich in alle rust voor kan bereiden op Lyon, terwijl de Franse club komend weekend nog een competitieduel bij Angers wacht.

"Wij zullen in ieder geval fit aan de aftrap staan. We gaan eerst goed nadenken over de nederlaag tegen PSV en daarna vol naar Lyon toewerken. Aan de andere kant, doordat we verloren hebben van PSV worden het wel tien lange dagen."

De heenwedstrijd van Ajax tegen Lyon begint op woensdag 3 mei om 18.45 uur in de Arena. De return in Frankrijk is op donderdag 11 mei om 20.45 uur.