PSV-matchwinner Locadia hekelt gedrag 'snotaap' Kluivert

"Die snotaap pakte me bij mijn nek. Kom op man, dat moet hij niet doen", aldus Locadia voor de camera van FOX Sports. De 23-jarige spits van PSV kreeg na het opstootje met de Ajax-aanvaller geel van arbiter Kevin Blom, evenals de 17-jarige Kluivert.

"Misschien is het jeugdigheid van Kluivert", vervolgde Locadia. "Ik snap dat hij kampioen wil worden, maar dan nog moet hij dit niet doen."

Het geruzie tussen Kluivert en Locadia was niet het enige opstootje tijdens de topper in het Philips Stadion. Hector Moreno kreeg geel omdat hij Joël Veltman omver duwde en de Ajax-verdediger ging op zijn beurt op de bon na een akkefietje met Andres Guardado.

"Ja, het was rommelig, met veel gekke overtredingen", erkende Locadia. "We moesten het koppie erbij houden en het uitspelen, maar dat hebben we niet gedaan. Het werd vechtvoetbal met veel overtredingen. Zeker in de tweede helft werd het een rare wedstrijd."

Nilis

Over de eerste helft van de Eindhovenaren was Locadia wel tevreden. "We pakten Ajax meteen aan en kregen kansen. Pas in de loop van de eerste helft groeide Ajax in de wedstrijd. Ze kregen ook kansen, maar gelukkig hebben ze niet gescoord."

Het doelpunt van Locadia viel al halverwege de eerste helft. De spits schoot een vrije trap vanaf een meter of twintig fraai binnen, met dank aan Luc Nilis. De Belg, die in de jaren negentig veelvuldig uit vrije trappen scoorde voor PSV, is tegenwoordig spitsentrainer bij de Eindhovense club.

"Ik wil soms te hard schieten. Luc zei dat ik een bal beter op 80 procent kan raken. Dat heb ik gedaan en hij vloog er heel mooi in. Een mooi moment."

Zuur

Uiteraard was Locadia blij met het resultaat, maar hij vindt ook dat de zege op Ajax niet genoeg om het seizoen van PSV nog wat glans te geven.

"We hebben een selectie om kampioen te worden en dat dat niet gelukt is voelt niet fijn. Vooral in de eerste helft van het seizoen hebben we het laten liggen. En de afgelopen weken hebben we het weer weggeven met gelijke spelen tegen ADO Den Haag en FC Twente. Dat maakt het seizoen zuur."

Over twee weken komt PSV, dat drie punten achterstand heeft op nummer twee Ajax én een minder doelsaldo, pas weer in actie. De Eindhovenaren spelen dan uit tegen FC Groningen, waarna het Eredivisieseizoen op 14 mei wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.