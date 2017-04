Klaassen beseft dat titelstrijd beslist is na nederlaag in Eindhoven

"De strijd om het kampioenschap lijkt me wel beslist. In theorie nog niet natuurlijk, maar ik geef ons minder dan een procent kans", zei Klaassen gelijk na afloop van de wedstrijd in het Philips Stadion tegen FOX Sports.

Feyenoord was eerder op zondag al met 0-2 te sterk voor Vitesse en vergrootte de voorsprong op Ajax naar vier punten met nog twee duels te gaan. De Rotterdammers hebben bovendien een veel beter doelsaldo.

Klaassen vond dat Ajax het tegen PSV vooral in de eerste helft liet liggen. "Die was slecht. We kregen de druk er maar niet op. Ik ben wel trots dat we in de tweede helft karakter hebben getoond."

Klaassen beseft wel dat Ajax zich moet gaan richten op de tweede plek, die door de nederlaag bij PSV nog niet zeker is. De Eindhovenaren hebben nu drie punten minder met nog twee wedstrijden te gaan.

"Voor de titel hebben we het grootste wonder ooit nodig. We moeten nu vol voor de tweede plek en de Europa League gaan", besefte Klaassen, die donderdag met Ajax ten koste van Schalke 04 de halve finale bereikte van het toernooi.

Bosz

Dat Ajax in Gelsenkirchen negentig minuten aan de bak moest, wilde Peter Bosz niet als excuus gebruiken voor de verliespartij tegen PSV. "Wij kunnen beter dan dat we vandaag hebben laten zien", aldus de trainer van de Amsterdammers bij FOX Sports.

"Het verschil tussen de eerste en tweede helft was te groot. We speelden voor rust niet goed. We kregen de druk er niet op. Na de pauze deden we dat beter, maar niet goed genoeg, want anders hadden we hier wel gewonnen."

Ook Bosz rekent niet echt meer op de titel. "De kans is groot dat het nu beslist is. Met één punt achterstand was het al een moeilijk verhaal, maar nu met vier punten achterstand is het bijna onmogelijk geworden."