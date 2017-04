PSV verslaat Ajax en brengt Feyenoord stap dichter bij landstitel

De Rotterdammers wonnen eerder op zondag met 0-2 bij Vitesse en hebben met nog twee speelronden te gaan in de Eredivisie vier punten voorsprong op de Amsterdammers. Bovendien is het doelsaldo van Feyenoord veel beter.

Als Feyenoord over twee weken wint bij Excelsior dan is de club voor het eerst sinds 1999 kampioen van Nederland. Eventueel kan de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst het een week later ook nog afmaken in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Ajax speelt nog thuis tegen Go Ahead Eagles (7 mei) en uit bij Willem II (14 mei).

Nummer drie PSV verkleinde door de 1-0 zege - via een rake vrije trap van Jürgen Locadia in de eerste helft - de achterstand op Ajax tot drie punten. De ploeg van trainer Phillip Cocu mag daardoor nog hopen op de tweede plaats en een plek in de voorronde van de Champions League.

Dolberg

Hoewel er tussen de topper tegen PSV en de spectaculaire Europa League-ontsnapping van Ajax bij Schalke 04 maar 65 uur zat, koos Bosz zondag in het Philips Stadion voor bijna dezelfde opstelling.

Enig verschil was dat Kasper Dolberg in de spits stond en Bertrand Traoré, ten koste van Justin Kluivert, doorschoof naar de vleugel. Aan de andere kant hield Locadia Luuk de Jong op de bank.

De spits van de Eindhovenaren liet zich in de beginfase zien met een schot en een kopbal, maar die misten kracht en richting. Verder viel er weinig te beleven, totdat Locadia halverwege de eerste helft opnieuw mocht aanleggen, ditmaal voor een vrije trap. Met een prachtig schot van circa 25 meter liet hij André Onana kansloos (1-0).

Het eerste echte gevaar van de bezoekers kwam ook via een vrije trap. Hakim Ziyech probeerde de bal in de bovenhoek te draaien, maar doelman Jeroen Zoet was bij de les. Een minuut later vloog een afstandsschot van Lasse Schöne naast.

PSV bleef wel de betere ploeg, al leverde dat voor rust geen uitgespeelde kansen op. Tegenvaller voor Ajax was dat Traoré kort voor het rustsignaal geblesseerd naar de kant moest. Hij werd vervangen door Justin Kluivert. In de rust maakte Amin Younes ook nog plaats voor David Neres.

Siem de Jong

Met de twee verse krachten op de vleugels trok Ajax aan het begin van de tweede helft het initiatief naar zich toe, maar nog altijd bleven grote kansen uit. Neres wist met een lage voorzet geen ploeggenoot te bereiken en een schot van Schöne kon Zoet niet verontrusten. Niet veel later ging een vrije trap van Ziyech naast.

Ondertussen moest Ajax blijven opletten dat de treffer niet aan de andere kant zou vallen. Een te korte terugspeelbal van Matthijs de Ligt werd Ajax bijna fataal. Onana voorkwam dat Bergwijn profiteerde.

Ook Siem de Jong had Ajax pijn kunnen doen. De vroegere captain van de Amsterdammers, na zeventig minuten ingevallen voor Bergwijn, schoot vanaf de rand van het strafschopgebied naast en volleerde over uit een corner.

Terwijl de tijd wegtikte in Eindhovens én Rotterdams voordeel leek het geloof bij Ajax weg te ebben. Schoten van Klaassen en De Ligt misten het doel ruim, waarna arbiter Kevin Blom zijn handen vol had bij een opstootje tussen Kluivert en Locadia, die allebei geel kregen.

In de slotfase probeerde Ajax het nog wel, maar het kon geen vuist meer maken. Sterker, PSV kon in de laatste tellen naar 2-0 counteren. Joshua Brenet kreeg de bal echter tot twee keer toe niet langs Onana, maar dat maakte het feest bij PSV en bij Feyenoord er niet minder groot op.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie