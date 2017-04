Feyenoord stap dichter bij landstitel na eenvoudige zege op Vitesse

Feyenoord zat dankzij Nicolai Jörgensen al na 28 minuten op rozen in de Gelredome. De topscorer van de Eredivisie zorgde na tien minuten voor de openingstreffer en kopte na een klein half uur ook de 0-2 binnen.

Vitesse had amper wat in te brengen tegen het dominante Feyenoord, dat ondanks levensgrote kansen voor rust verzuimde om de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien. De thuisploeg was echter niet bij machte om de spanning nog terug in de wedstrijd te brengen.

Door de simpele zege komt de eerste landstitel voor Feyenoord sinds 1999 steeds dichterbij. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst staat met nog twee wedstrijden te gaan vier punten voor op naaste belager Ajax, dat om 16.45 uur in Eindhoven nog wel in actie komt tegen PSV.

Vitesse, dat door de nederlaag op de zesde plek blijft steken, moest het tegen de koploper doen zonder topscorer Ricky van Wolfswinkel. De spits, dit seizoen al goed voor achttien doelpunten, kreeg vorige week tegen Excelsior (1-0 verlies) geel en was geschorst.

Jörgensen

Vitesse speelt volgende week in De Kuip de bekerfinale tegen AZ, maar dat was geen reden voor trainer Henk Fraser om spelers te sparen. Ook met de bekende namen had de thuisploeg echter niks te vertellen in eigen stadion. Feyenoord nam het initiatief en kende een droomstart in Arnhem.

Na negen minuten zag Jens Toornstra zijn schot via een Vitesse-been nog rakelings naast gaan, maar in de daaropvolgende corner was het alsnog raak voor Feyenoord. Toornstra ving de bal op aan de rechterkant van het strafschopgebied en schoot richting Jörgensen, die van dichtbij kon binnenwerken.

Ook daarna kon Vitesse niet meer dan tegenhouden en was het wachten op het tweede Rotterdamse doelpunt. Die viel uiteindelijk na 28 minuten via Jörgensen, wederom op aangeven van Toornstra. Eloy Room keerde de kopbal van de Deen nog wel, maar deed dat achter de doellijn. Daarmee was het 21e competitiedoelpunt van Jörgensen een feit.

Machteloos

Vitesse was tot dan toe nog geen enkele keer gevaarlijk geworden voor het doel van Brad Jones. De Arnhemmers oogden machteloos in de eerste helft, al kregen ze na 35 minuten wel redelijke mogelijkheden. Een vrije trap van Lewis Baker (redding Jones) en een schot van Kevin Diks (naast) waren echter niet meer dan speldenprikjes.

Het was Feyenoord dat de wedstrijd in het laatste kwartier van de eerste helft op slot had moeten gooien. Steven Berghuis raakte eerst de paal na een fraai hakje van Eljero Elia en vond later Room op zijn weg. Ook Bart Nieuwkoop (redding Room) en Tonny Vilhena (over) konden de Rotterdamse dominantie niet bekronen met goals.

Na rust bleef het spelbeeld redelijk hetzelfde, al nam Feyenoord wat gas terug en kwam Vitesse iets vaker voor het doel van Feyenoord. Het leidde tot kansjes voor Baker en Milot Rashica, maar de koploper kwam niet meer serieus in gevaar en ziet de landstitel weer iets dichterbij komen.

