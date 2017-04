Lyon verliest ondanks assist Memphis van Monaco, ruime thuiszege Juventus

Memphis stond bij Lyon aan de aftrap. In tegenstelling tot veel van zijn ploeggenoten had hij niet de zware Europa League-wedstrijd tegen Besikas, die na penalty's werd gewonnen, in de benen. De oud-PSV'er is in Europa niet speelgerechtigd, omdat hij eerder dit seizoen al uitkwam voor Manchester United.

De Nederlander gaf in de 51e minuut de assist op het doelpunt van Lucas Tousart. Het betekende de 1-2, want Monaco had in de eerste helft dankzij Radamel Falcao en Kylian Mbappé een ruime voorsprong genomen. Verder dan de aansluitingstreffer kwam Lyon niet.

Monaco neemt door de zege de koppositie in Frankrijk weer over van Paris Saint-Germain, dat zaterdag thuis met 2-0 won van Montpellier. Beide clubs hebben 80 punten, maar Monaco heeft een beter doelsaldo en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Juventus

Het midweekse succes in de Champions League bracht Juventus in eigen land niet van de wijs. Vier dagen na de uitschakeling van Barcelona in de kwartfinale van het kampioenenbal was de 'Oude Dame' ook in de Serie A tegen laagvlieger Genoa bij de les.

De titelhouder zegevierde op eigen veld met 4-0. Bij de rust leidde de thuisclub al met 3-0. De doelpunten kwamen op naam van Ezequiel Munoz (eigen doel), Paulo Dybala, Mario Mandzukic en Leonardo Bonucci.

Dankzij de royale zege kwam Juventus elf punten los van nummer twee AS Roma. De runner-up speelt maandag nog bij hekkensluiter Pescara.

Schalke

In Duitsland had Huntelaar voor het eerst sinds 25 september weer een basisplaats. De tweede helft was 47 seconden bezig toen de spits raak kopte. Daarmee tekende de Achterhoeker voor de gelijkmaker, want Timo Werner had Leipzig al na een kwartier op voorsprong gezet.

Schalke blijft na het gelijkspel elfde in de Bundesliga. De club uit Gelsenkirchen werd donderdag na verlenging uitgeschakeld door Ajax in de kwartfinale van de Europa League.

Leipzig verzuimt in te lopen op koploper Bayern München, dat zaterdag gelijkspeelde tegen Mainz. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt met nog vier wedstrijden te spelen acht punten.

Galatasaray-Fenerbahçe

De topper in Turkije tussen Galatasaray en Fenerbahçe eindigde dankzij de Braziliaanse middenvelder Souza in 0-1. In Istanbul viel de enige treffer in blessuretijd.

Daardoor bedraagt de achterstand op koploper Besiktas voor Fenerbahçe nog acht punten. Galatasaray heeft vier punten minder dan Fenerbahçe. Istanbul Baseksehir staat tweede met vier punten minder dan Beiktas van spits Ryan Babel. Er zijn nog zes duels te speler in Turkije.

Bij Galatasaray stond Wesley Sneijder zondag negentig minuten tussen de lijnen en bleef Nigel de Jong op de bank. Bij Fenerbahçe speelde Jeremain Lens de hele wedstrijd. Robin van Persie werd na tachtig minuten gewisseld en kreeg bovendien een gele kaart. Gregory van der Wiel behoorde niet tot de wedstrijdselectie.

Napoli

Napoli kon ondanks treffers van Dries Mertens en Arek Milik niet winnen van Sassuolo: 2-2.

Het was voor Milik de eerste treffer sinds september. De voormalig spits van Ajax was dit seizoen lange tijd uitgeschakeld met een zware knieblessure.

Door het gelijkspel blijft Napoli derde in de Italiaanse competitie. Koploper Juventus, dat zondagavond thuis tegen Genoa speelt, heeft negen punten meer. AS Roma heeft een punt meer dan de club uit Napels en speelt maandag tegen Pescara.

Mertens

Oud-PSV'er Mertens scoorde kort na rust met een kopbal. Lang kon Napoli niet genieten van de voorsprong, want enkele minuten later tekende Domenico Berardi voor de gelijkmaker voor Sassuolo, waar Timo Letschert negentig minuten op de bank bleef.

Mertens was met een vrije trap op de paal nog dicht bij de voorsprong voor Napoli. Tien minuten voor tijd leek Luca Mazzatelli Sassuolo de zege te bezorgen door de 2-1 aan te tekenen, maar met een intikker bezorgde ex-Ajacied Milik zijn ploeg vlak voor tijd nog een punt.

In blessuretijd claimde Napoli nog wel een penalty, nadat Sassuolo-verdediger Paolo Cannavaro een bal op zijn hand kreeg. De scheidsrechter ging daar niet in mee, waardoor het bij 2-2 bleef.

AC Milan

In de strijd om Europees voetbal liet AC Milan opnieuw punten liggen. Een week na de remise in de stadsderby tegen Internazionale (2-2) ging de equipe van coach Vincenzo Montella op eigen veld met 1-2 onderuit tegen laagvlieger Empoli.

Bij een achterstand van 0-1 miste Suso namens de nummer zes van de Serie A een strafschop. Meer dan een treffer van Gianluca Lapadula in het slotoffensief zat er voor Milan niet in.

Nummer vier Lazio haalde voor eigen publiek uit tegen degradatiekandidaat Palermo: 6-2. Bij de rust leidde de thuisploeg al met 5-0. Keita Baldé Diao bracht tussen de 21e en 26e minuut een zuivere hattrick op zijn naam.

Ciro Immobile scoorde in de beginfase twee keer in twee minuten. Stefan de Vrij zorgde voor twee assists. Wesley Hoedt had eveneens een basisplaats bij Lazio. Na de pauze kwam ook Luca Crecco voor de Romeinen nog tot scoren.

