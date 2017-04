Koeman: 'Enige positieve is dat we de nul hielden met Everton'

"We haalden bij lange na niet het niveau van de rest van het seizoen. Ik snap niet dat we zo slecht aan de wedstrijd begonnen", reageerde Koeman boos tegenover Sky Sports.

Maarten Stekelenburg kreeg van Koeman verrassend de voorkeur boven de gepasseerde Spanjaard Joel Robles. Het betekende de eerste basisplek sinds 19 december voor de Oranje-international.

"Het enige positieve is dat we de nul hebben gehouden, verder niks", refereerde Koeman aan de basisplek van Stekelenburg.

Kansen

Everton creëerde volgens Koeman veel te weinig kansen. "Er was maar één ploeg die de overwinning verdiende en dat was West Ham. We wonnen geen tweede ballen en in balbezit lag het tempo laag."

Ondanks het gelijkspel nemen de 'Toffees' de zesde plaats voorlopig over van Arsenal, dat dit weekeinde niet in actie komt in de Premier League.

Koeman: "Als we hoger dan zevende willen eindigen, moeten we winnen. Een punt pakken is niet een stap in de goede richting."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League