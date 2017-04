VVV-trainer Steijn ziet titel als bekroning voor selectiebeleid

Op bezoek bij FC Eindhoven (0-0) haalde VVV vrijdagavond het beslissende punt binnen. Met zeven punten voorsprong en nog twee speelronden te gaan is de ploeg niet meer te achterhalen voor de concurrentie.

"We hebben de laatste drie jaar heel erg doorgeselecteerd en daarbij naar karakters gekeken. We hebben met een eerlijk verhaal jongens erbij gehaald", aldus een trotse Steijn voor de camera van FOX Sports.

De 43-jarige Hagenaar ziet dat de spelers van VVV naar elkaar toe zijn gegroeid. "Ze gaan met z'n allen de stad in, maar zijn ook kritisch op elkaar. Het is een mooie groep jongens."

Een week geleden stelde VVV al promotie naar de Eredivisie veilig dankzij een 1-2 overwinning op bezoek bij RKC Waalwijk. De Venlonaren speelden vier jaar geleden voor het laatst op het hoogste niveau.

Sleutelwedstrijden

Volgens Steijn zat dit seizoen veel mee bij VVV, dat vrijwel het hele jaar domineerde in de Jupiler League. "Vooral in de sleutelwedstrijden. Toen we vier punten los stonden, moesten we uit naar Cambuur. Die hebben we op elf punten gezet", herinnert de oud-ADO Den Haag-trainer zich.

"In de week erna wonnen we in blessuretijd van MVV. Dat was niet helemaal verdiend. Het is een paar keer onze kant op gevallen en dat hoort wel een beetje bij een kampioenschap."

Steijn vind ook dat de defensie van VVV een grote rol speelde in het succes. "We hadden vorig jaar het minste aantal tegengoals en dit jaar weer. We geven bijzonder weinig weg tegen vaak goede tegenstanders. De basis zit hem in de stabiliteit achterin."

VVV speelt dit seizoen nog thuis tegen nummer twee Jong Ajax en uit tegen Telstar, dat momenteel op de vijftiende plaats staat in de Jupiler League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler League