Lyon-coach Genesio: 'Voordeel dat we eerst uit spelen tegen Ajax'

Ajax en Lyon werden vrijdag bij de loting in het Zwitserse Nyon aan elkaar gekoppeld voor de halve eindstrijd. In de andere halve finale nemen Celta de Vigo en Manchester United het tegen elkaar op.

"Ajax heeft een goed voetballende ploeg, met sterke aanvallers, en is een grote naam in het Europese voetbal. Het zal een interessante ontmoeting worden", is Genesio lovend over Ajax.

De 50-jarige trainer van Lyon denkt dat details het verschil zullen maken in het tweeluik. "Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Voor ons is het een voordeel dat we de tweede wedstrijd thuis spelen."

Ajax en Lyon treffen elkaar eerst op 3 mei in de Amsterdam Arena. Die wedstrijd werd vrijdag een dag vervroegd wegens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. De return in Frankrijk wordt afgewerkt op 11 mei.

Lacazette

Het is nog niet helemaal duidelijk of trainer Genesio tegen Ajax kan beschikken over Alexandre Lacazette. De spits, al goed voor 24 doelpunten in de Franse Ligue 1, kampt met een hamstringblessure.

Lacazette liep die blessure donderdag op tijdens de return in de kwartfinales van de Europa League tegen Besiktas. Hij kon bij het ingaan van de verlenging niet verder.

"Ik ben optimistisch over zijn kansen om tegen Ajax te spelen", liet Genesio echter weten. De 25-jarige Lacazette mist in ieder geval zondag de topper tegen koploper AS Monaco. Lyon staat op de vierde plaats in de Ligue 1.