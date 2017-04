Klaassen ziet kansen voor Ajax in halve finale tegen 'lastig' Lyon

Ajax, dat donderdag knap Schalke 04 uitschakelde, werd vrijdag bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de Fransen. De andere halve eindstrijd gaat tussen Celta de Vigo en Manchester United.

"Als je het zo op papier zet, zou je zeggen dat zij wat sterker zijn, maar dat zeiden de mensen vooraf over Schalke ook", is Klaassen op de site van Ajax vol vertrouwen. "Ze hebben in Frankrijk wel een aantal echte topteams. Maar we zitten in de halve finale van de Europa League. Nu is iedere tegenstander lastig."

De 24-jarige Klaassen kreeg donderdag iets mee van de kracht van Lyon, dat Besiktas na strafschoppen versloeg.

"Ik zat gisteren na de wedstrijd een hele tijd bij de dopingcontrole en heb toen alle samenvattingen gezien. Het was een heel open wedstrijd tegen Besiktas en volgens mij was het niet helemaal terecht dat ze doorgingen."

Bosz

Trainer Bosz reageerde eerder vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "Dit is een heel sterke tegenstander. Maar dat is ook wel logisch. We hebben het over een halve eindstrijd."

Het wordt voor Lyon de tweede Europese confrontatie met een Nederlandse club dit seizoen, nadat de Fransen in de zestiende finales al over twee duels geen spaan heel hadden gelaten van AZ (11-2).

"Maar Lyon staat nu vierde in een heel sterke competitie. AS Monaco staat in de halve finale van de Champions League en Paris Saint-Germain had normaal gesproken FC Barcelona uitgeschakeld. Dat zegt toch wel wat."

Sinkgraven

Lang feestvieren is er niet bij voor de equipe van Bosz. Zondag wacht alweer de topper in het Philips Stadion tegen PSV. De huidige nummer twee van de Eredivisie moet het ook dan in elk geval zonder Daley Sinkgraven stellen. De linksback heeft nog altijd te veel last van een knieblessure.

Bosz verwacht dat zijn overige spelers wel aardig uit de slijtageslag met Schalke 04 zijn gekomen. "Al kunnen we zaterdag pas echt de balans opmaken", gaf hij te kennen.

"Twee dagen rust is niet voldoende om te herstellen van een wedstrijd van negentig minuten. Dus zeker niet van een wedstrijd van 120 minuten. Maar het is een gegeven dat de wedstrijd tegen PSV niet wordt verplaatst. We hebben wel veel mentale energie erbij gekregen. Het was een ander verhaal geweest als we waren uitgeschakeld."

PSV-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Ajax moet met nog drie speelrondes voor de boeg één punt achterstand goedmaken op koploper Feyenoord, dat zondag om 14.30 uur op bezoek gaat bij Vitesse.

