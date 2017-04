Karsdorp keert tegen Vitesse mogelijk terug in selectie Feyenoord

"Rick heeft vandaag bijna alles meegedaan op de training. Hij heeft geen reactie gehad op zijn knie. Ik hoop dat dat morgen ook het geval is. Dat zou een positief teken zijn", zei Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

De naderende rentree van Karsdorp is opvallend, aangezien er onlangs nog berichten naar buiten kwamen dat de drievoudig international van Oranje de rest van het seizoen uitgeschakeld zou zijn. Dat blijkt dus niet het geval.

"Rick is geen medisch wonder", stelde Van Bronckhorst. "Natuurlijk mankeert er wat aan zijn knie, maar de kans was groot dat het zou kunnen."

Karsdorp liep de kwetsuur begin april op in de verloren Klassieker tegen Ajax (2-1). Hij verscheen woensdag weer voor het eerst op het trainingsveld van de Rotterdammers.

Bilal Başaçıkoğlu is zondag sowieso niet van de partij in het Gelredome. De aanvaller staat al bijna twee maanden aan de kant met een enkelblessure en maakte woensdag eveneens weer zijn opwachting bij de oefensessie. "Met Bilal gaat het iets minder dan met Rick", liet Van Bronckhorst weten.

Cruciaal

De oefenmeester realiseert zich dat de wedstrijd tegen Vitesse cruciaal gaat zijn in de strijd om de landstitel. "Maar het wordt niet de zwaarste. Alle drie duels die we nog moeten spelen worden uiterst belangrijk en kunnen zwaar worden."

"Het woord cruciaal hoor je iedere week, ook nu. Hierna zijn er nog maar twee wedstrijden te spelen. Wij moeten gewoon blijven winnen, dan zijn we kampioen."

Van Bronckhorst denkt niet dat zijn ploeg zondag in het voordeel is omdat oud-Feyenoord Henk Fraser eindverantwoordelijke is bij Vitesse. "Er wordt veel over gezegd, hoe hij zich voelt. Henk neemt beslissingen in het belang van Vitesse, niet kijkend naar andere teams."

"Wij zaten vorig jaar in dezelfde situatie, net voor de bekerfinale. We hadden een week met drie duels. Ook ik heb toen een aantal wissels doorgevoerd."

Trots

Feyenoord verdedigt als koploper een voorsprong van één punt op nummer twee Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij nummer drie PSV. Van Bronckhorst zag donderdagavond vol bewondering hoe Ajax zich na een zenuwslopende wedstrijd tegen Schalke 04 plaatste voor de halve finales van de Europa League.

"Ik heb stukken van die wedstrijd gezien. Het ging alle kanten op, er zat alles in. Ik vind het een enorme prestatie, daar moeten we trots op zijn in Nederland. Nu moeten ze uit naar PSV, maar voor mij is Vitesse-uit het belangrijkste."

Vitesse-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Pol van Boekel. Vervolgens klinkt om 16.45 uur het eerste fluitsignaal van Kevin Blom bij de topper tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion.

