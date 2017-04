Titelverdediger Real treft Atletico in halve finales Champions League

De andere halve eindstrijd gaat tussen AS Monaco en Juventus.

Real en Atletico stonden vorig jaar nog in de finale tegenover elkaar. De 'Koninklijke' nam destijds de strafschoppen beter en verzekerde zich daardoor van de elfde 'cup met de grote oren' uit de clubgeschiedenis.

Toen ging Real er ten koste van Atletico met de eindzege vandoor. Ditmaal had de 32-voudig landskampioen een verlenging nodig om zich van de stadgenoot te ontdoen.

Real Madrid gaat momenteel aan kop in de Spaanse competitie. Atletico is de huidige nummer drie van de Primera Division. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt tien punten.

Real schaarde zich dinsdag onder de laatste vier door over twee duels met 6-3 te sterk te zijn voor Bayern München. De ploeg van trainer Zinedine Zidane had er in Bernabeu wel een verlenging voor nodig. Atletico had een dag later voldoende aan een 1-1 gelijkspel bij Leicester City, doordat de heenwedstrijd al met 1-0 was gewonnen.

Kopposities

Monaco en Juventus kwamen elkaar twee jaar geleden voor de laatste keer tegen. In de kwartfinales werd in Stade Louis II eerst doelpuntloos gelijkgespeeld, maar in Turijn werd het 1-0.

Monaco en Juventus bezetten op dit moment de kopposities in respectievelijk Frankrijk en Italië.

Monaco rekende dinsdag met 3-1 af met Borussia Dortmund en trok in het heenduel ook al met 2-3 aan het langste eind. Juventus verdedigde woensdag met succes een 3-0 voorsprong bij FC Barcelona (0-0).

De heenwedstrijden in de halve eindstrijd worden op 2 en 3 mei gespeeld, waarna een week later de returns volgen.

De finale staat op het programma voor 3 juni in Cardiff.