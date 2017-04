Borussia Dortmund dankbaar dat verdachte van aanslag is aangehouden

"Het onderzoek is bijzonder intensief en onder hoge druk gevoerd. We zijn enorm dankbaar dat de verdachte van deze aanslag is aangehouden", aldus directeur Hans-Joachim Watzke op de website van de Duitse club

Op 11 april ontploften drie explosieven in de nabijheid van de voorbijrijdende spelersbus van Borussia, die op weg was naar het stadion voor het duel uit de Champions League met AS Monaco. De Spaanse verdediger Marc Bartra raakte daardoor gewond. De wedstrijd werd een dag uitgesteld.

De opgepakte man zou met zijn daad de aandelenkoers van de club hebben willen beïnvloeden om daarmee een forse winst te boeken.

Schmelzer

Namens het elftal sprak aanvoerder Marcel Schmelzer de hoop uit dat de achtergronden van de aanslag snel duidelijk worden. "Voor iedereen die in de bus zat zou dat het verwerkingsproces verlichten", stelde Schmelzer.

Ook sprak de club dank uit voor de vele steunbetuigingen die het de afgelopen tien dagen heeft ontvangen. "De overweldigende steun heeft ons veel kracht gegeven'', zei Watzke, die zijn club deze week uitgeschakeld zag worden door Monaco.