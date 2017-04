Voormalig Engels international Ehiogu (44) overlijdt na hartstilstand

Voetbal Liveblog: Loting halve finales Champions League Real Madrid, Atletico Madrid, AS Monaco en Juventus komen vrijdag bij de loting in het Zwitserse Nyon te weten welke club ze treffen in de halve finales van de Champions League. De loting begint om 12.00 uur en is hier op de voet te volgen. Om 13.00 uur begint de loting voor de halve finales van de Europa League met Ajax.