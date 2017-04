Veltman: 'Ik ging met de materiaalmensen uit mijn dak bij de 3-1'

"Ik heb hier eerst twee televisies vol gescholden", vertelt Veltman voor de camera van NUsport. "De materiaalmensen van Ajax waren er ook. Met hen ging ik uit mijn dak toen Nick de 3-1 maakte. En bij de goal van Younes was het klaar. Zijn vaste recept: naar binnen komen en uithalen."

De 25-jarige Veltman kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Hij was het er niet mee eens.

"Bij mijn eerste gele kaart zei de scheidsrechter dat het een optelsom was. Dat kan gebeuren. Maar bij de tweede gele kaart kon ik weinig doen. Ik kan moeilijk verdwijnen uit het veld. Nu deed de tegenstander alsof ik hem opving en kreeg ik weer geel."

Penalty's

Op het moment dat Veltman rood kreeg zag het er nog beroerd uit voor Ajax. Na de 2-0 zege van Ajax in Amsterdam leidde Schalke in Gelsenkirchen met 2-0.

"Ik besefte dat het heel moeilijk voor ons zou worden met tien man. Eigenlijk hoopte ik in eerste instantie dat de ploeg de verlenging zou halen. Het was dichthouden. Het werd toch 3-0 ,maar toen scoorden we dus alsnog. Ik had de ploeg graag geholpen, maar dat het alsnog gelukt is maakt me zeker niet minder blij. Ik ga morgen met een lekker gevoel naar de loting kijken."

Door zijn rode kaart moet Veltman de eerste wedstrijd in de halve finale missen. Ajax strijdt voor een plek in de eindstrijd tegen Manchester United, Celta de Vigo of Olympique Lyon. Veltman heeft een voorkeur.

"Lyon is een lastige ploeg en United heeft een wereldteam. Als ik moet kiezen dan ga ik voor Celta, die hebben we in de groepsfase ook al twee keer gehad. Nu moet het in de halve finale gebeuren."

De halve finales van de Europa League worden op 4 en 11 mei gespeeld. De eindstrijd is op 24 mei in Stockholm.