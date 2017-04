Balende Huntelaar hoopt dat Ajax doorstoot naar Europa League-finale

"Of ik ga juichen voor Ajax? Nou, mijn hoofd staat nu niet echt naar dat soort teksten", aldus Huntelaar. "Maar als ik moet kiezen dan hoop ik natuurlijk dat Ajax nog verder komt. Laat ze nu maar doorstoten naar de finale."

De Nederlandse spits won donderdag met Schalke 04 na verlenging met 3-2 van Ajax, maar dat was niet genoeg om de 2-0 nederlaag van vorige week in Amsterdam recht te zetten.

"Eigenlijk hebben we het in Amsterdam weggegeven. Zo kun je het zien. Daar speelden we dramatisch en had Ajax het al af kunnen maken. Maar goed, dat gebeurde niet. We hebben het thuis goed opgepakt en speelden agressiever, met veel kracht en met de wil om te winnen. Dat bracht ons ook op een 3-0 voorsprong. Maar dat was dus niet genoeg."

Frustrerend

Uiteindelijk ging het voor Schalke en Huntelaar, die in de tweede helft bij een 1-0 tussenstand inviel, mis omdat Nick Viergever tien minuten voor het einde van de verlenging 3-1 maakte.

"Dat had niet meer mogen gebeuren", vindt Huntelaar. "We wilden doorpakken, maar hij kan altijd aan de andere kant vallen. Het was volgens mij een voorzet, die we weg wilden schieten en er toen via Viergever alsnog in vloog. Heel frustrerend. Het was een enorme tik en toen Ajax ook nog de 3-2 maakte was het definitief klaar."

Door uitschakeling in de Europa League resten Schalke en Huntelaar alleen nog de Bundesliga, waarin de club op een teleurstellende elfde plaats staat. Ajax gaat vrijdag in het Zwitserse Nyon de koker in voor de loting voor de halve finales. Olympique Lyon, Manchester United en Celta de Vigo zijn de mogelijke tegenstanders.