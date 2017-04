Bosz trots op eerste Europese halve finale Ajax in twintig jaar

In de return van de achtste finales tegen Schalke 04 werd het verlies met tien man beperkt tot 3-2. Dat volstond na de 2-0 thuiszege van vorige week.

Bosz is zodoende de eerste trainer sinds Louis van Gaal in 1997 die Ajax naar een halve finale leidt in Europa. "Natuurlijk is dat leuk om te horen. Maar het is leuk voor al mijn jonge spelers en eigenlijk voor het hele Nederlandse voetbal. Dit konden we met z'n allen wel even gebruiken", zei de trotse coach voor de camera van RTL 7.

"De ontlading was net zo groot in de kleedkamer. We zitten gewoon in de halve finale. En nu is echt alles mogelijk. Tegen Celta de Vigo hebben we al gespeeld dit seizoen, dus die die club maar niet. Manchester United en Olympique Lyon zijn aardige tegenstanders."

Ajax wacht zondag eerst de belangrijke uitwedstrijd tegen PSV in de Eredivisie. "Mijn spelers zijn zo diep gegaan, dan zijn twee dagen rust niet veel. Maar deze ontsnapping geeft ook heel veel energie."

Karakter

Bosz was vooral blij met de instelling die zijn spelers toonden in Gelsenkirchen. "We hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld, maar wat een karakter hebben we getoond", sprak de 53-jarige Apeldoorner.

Ajax leek na de rode kaart voor Joël Veltman en de 3-0 achterstand in de verlenging geslagen. "En toen konden mijn spelers het toch nog opbrengen om druk te zetten. Dat was echt geweldig om te zien", oordeelde Bosz.

"Ze vochten voor wat ze waard waren en ze wisten zich te belonen. Dat is echt super. Veel spelers hadden kramp, maar we scoren twee keer met tien man in de tweede helft van de verlenging."

De halve finales van de Europa League worden op 4 en 11 mei gespeeld. Ajax hoort vrijdag om 12.00 uur bij de loting in het Zwitserse Nyon wie de tegenstander wordt in het tweeluik voor een plek in de finale.

Manchester United, Olympique Lyon en Celta de Vigo zijn de mogelijke tegenstanders. De eindstrijd is op 24 mei in Stockholm.

