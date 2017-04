Uitzinnige Klaassen noemt halve finale met Ajax 'niet normaal'

In de verlenging kwam Ajax, dat met tien man speelde door een rode kaart voor Joël Veltman, met 3-0 achter. Een treffer van Nick Viergever bracht de ploeg van trainer Peter Bosz echter in veilige haven. Amin Younes zorgde er vlak voor tijd met de 3-2 voor dat de wedstrijd definitief was gespeeld.

"Ik weet het allemaal niet. We speelden niet lekker en de 1-0 ten 2-0 vielen snel achter elkaar. Dat was klote. Verder weet ik het niet, dit is zo bizar", zocht Klaassen voor de camera van RTL 7 naar woorden.

"Na de 3-0 werd het lastig met tien man. We zeiden tegen elkaar in de rust van de verlenging dat we het nog vijf minuten op dezelfde manier moesten proberen en daarna alles-of-niets zouden gaan spelen. Iedereen bleef rennen en bleef gaan. Dit is niet normaal."

Volgens captain Klaassen gaf die teamgeest de doorslag. "We hadden niet echt uitgespeelde kansen zoals vorige week, maar we bleven er voor gaan. Dit is top. Ik kan wel huilen, zo blij ben ik."

Viergever

Viergever, die na goed doorzetten voor de belangrijke eerste Amsterdamse treffer zorgde, kon de prestatie van Ajax eveneens amper geloven. De club staat voor het eerst in twintig jaar weer in een Europese halve finale.

"Na een moeilijke openingsfase hadden we veel balbezit. Maar we waren te angstig en maakten verkeerde keuzes, maar met tien man hebben we alles gegeven. Op karakter hebben we de volgende ronde bereikt. Ik kan het nog amper geloven", aldus de verdediger.

De halve finales van de Europa League worden op 4 en 11 mei gespeeld. Ajax hoort vrijdag om 12.00 uur bij de loting in het Zwitserse Nyon wie de tegenstander wordt in het tweeluik voor een plek in de finale.

Manchester United, Olympique Lyon en Celta de Vigo zijn de mogelijke tegenstanders. De eindstrijd is op 24 mei in Stockholm.

