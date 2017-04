Ajax na thriller tegen Schalke 04 naar halve finale Europa League

Het heenduel leverde vorige week een 2-0 overwinning op in Amsterdam door treffers van Davy Klaassen. In Gelsenkirchen was de stand na negentig minuten eveneens 2-0.

In de verlenging, waarin Ajax met tien man speelde door een rode kaart voor Joël Veltman, leek Daniel Caligiuri de genadeklap uit te delen. In de tweede helft van die verlenging zorgde Nick Viergever met de 3-1 echter voor de bevrijdende Amsterdamse treffer. Amin Younes maakte er vlak voor tijd nog 3-2 van.

In het seizoen 1996/1997 stond Ajax voor het laatst in een halve eindstrijd in Europees verband. Destijds verloren de Amsterdammers in de halve finales van de Champions League van titelverdediger Juventus.

Het is bovendien voor het eerst in twaalf jaar dat een Nederlandse club de halve finales haalt in Europa. In 2005 bereikte PSV de halve eindstrijd van de Champions League en schaarde AZ zich onder de laatste vier in de UEFA Cup.

De halve finales van de Europa League worden op 4 en 11 mei gespeeld. Ajax hoort vrijdag om 13.00 uur bij de loting in het Zwitserse wie de tegenstander in het tweeluik voor een plek in de finale. De eindstrijd is op 24 mei in Stockholm.

Paal

Ajax kwam donderdag tegen Schalke al binnen twee minuten goed weg in de Veltins-Arena. Nadat Leon Goretzka al een keer naast schoot, raakte Max Mayer met een geplaatste bal de paal.

Na tien minuten ging de storm van Schalke wat liggen en kwam Ajax er meer uit. Het eerste schot op doel was van Hakim Ziyech, maar doelman Ralf Fährmann had geen moeite met zijn vrije trap. De keeper had ook een antwoord op een omhaal van Nick Viergever.

Bertrand Traoré leek Ajax na iets meer dan een halfuur op voorsprong te schieten. Na een mooie pass van Younes rondde hij koeltjes af, maar de Burkinees werd teruggefloten wegens buitenspel. Vlak voor rust zag Younes een schot worden geblokt. Schalke kwam er soms gevaarlijk uit, maar echt kansen leverde dat niet op.

Klappen

Ajax was in de eerste minuten van de tweede helft de betere ploeg. Lasse Schöne was gevaarlijke uit een vrije trap en de Amsterdammers doken een paar keer op voor de neus van doelman Fährmann. Toch kreeg de ploeg van trainer Bosz in korte tijd twee enorme klappen te verwerken.

Eerst zette Goretzka Schalke met een diagonaal schot op 1-0. Doelman Onana zag de bal laat komen en kon een treffer niet voorkomen. Een paar minuten later werden de problemen voor Ajax groter toen Guido Burgstaller de score verdubbelde na een vlotte aanval.

Met invaller Kasper Dolberg in de ploeg herpakte Ajax zich enigszins, al kwam de huidige nummer twee van de Eredivisie niet echt in de wedstrijd. Tien minuten voor tijd werd dat alleen nog maar moeilijker toen Veltman een domme tweede gele kaart pakte en Ajax dus met tien man verder moest.

In de verlenging was het voor Ajax vooral zaak om geen verdere schade op te lopen, maar dat geberde wel door de treffer van Caligiuri. Het vermoeide Ajax leek uitgeschakeld, maar een offensief leverde plots een treffer van Viergever op en Younes besliste de meeslepende wedstrijd.

