Traoré en Kluivert opnieuw in Ajax-basis tegen Schalke 04

Het duo had vorige week in de heenwedstrijd (2-0) ook een basisplaats. Zondag werd Traoré in het competitieduel met sc Heerenveen (5-1 winst) vervangen door Kasper Dolberg en speelde David Neres in plaats van Kluivert.

Dolberg, die tegen Heerenveen terugkeerde van een blessure, zit in Gelsenkirchen net als winteraankoop Neres op de bank. Amin Younes vormt met Traoré en de 17-jarige Kluivert de aanval van Ajax.

Op het middenveld kan trainer Peter Bosz weer beschikken over Lasse Schöne, die tijdens het heenduel nog geschorst was en werd vervangen door Donny van de Beek. De Deen speelt samen met captain Davy Klaassen en Hakim Ziyech op het middenveld.

De verdediging van Ajax bestaat uit dezelfde namen als zondag tegen Heerenveen. Matthijs de Ligt vervangt opnieuw de geblesseerde Daley Sinkgraven, waardoor Nick Viergever weer als linksback speelt. Joël Veltman en Davinson Sanchez zijn de andere verdedigers. André Onana staat zoals gewoonlijk op doel.

Bij Schalke 04 begint Klaas-Jan Huntelaar zoals verwacht op de bank.

2005

Het is twaalf jaar geleden dat een Nederlandse club de halve finales haalde in Europa. In 2005 bereikte PSV de halve eindstrijd van de Champions League en schaarde AZ zich onder de laatste vier in de UEFA Cup.

Ajax kan voor het eerst sinds het seizoen 1996/1997 de laatste vier halen in Europees verband. Destijds verloren de Amsterdammers in de halve finales van de Champions League van titelverdediger Juventus.

Het duel tussen Schalke en Ajax in de Veltins-Arena begint donderdagavond om 21.05 uur en wordt geleid door de Roemeense arbiter Ovidiu Hategan. De 2-0 zege van vorige week kwam tot stand door twee treffers van aanvoerder Klaassen.

De halve finales van de Europa League worden op 4 en 11 mei gespeeld en de eindstrijd is op 24 mei in Stockholm.

Opstelling Schalke 04: Fährmann; Riether, Höwedes, Nastasic, Kolasinac; Stambouli, Bentaleb, Caligiuri, Goretzka, Meyer; Burgstaller

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech; Kluivert, Traoré, Younes.

