Neuer dit seizoen niet meer in actie door breukje in linkervoet

De 31-jarige sluitpost liep de blessure dinsdag op in de return van de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik de ploeg niet kan helpen in de beslissende fase van het seizoen", reageert Neuer op de website van 'Der Rekordmeister'. "Ik ga me nu richten op een zo snel mogelijk herstel. Dat is voor mij op dit moment het belangrijkst."

Neuer staat door de kwetsuur zeker enkele weken aan de kant en mist als gevolg daarvan het restant van het Bundesliga-seizoen en het Duitse bekertoernooi. Bayern, vorig jaar nog winnaar van de nationale dubbel, is momenteel comfortabel koploper in de competitie en staat in de halve finales van de DFB-Pokal tegenover Borussia Dortmund.

Daarnaast moet Neuer de WK-kwalificatiewedstrijd van Duitsland op 10 juni tegen San Marino aan zich voorbij laten gaan. De wereldkampioen staat na vijf wedstrijden zonder puntenverlies bovenaan in groep C.

Op 19 juni begint voor Duitsland de Confederatios Cup met een poulewedstrijd tegen Australië. Neuer is aanvoerder van de Duitse ploeg.

Champions League

Neuer, 74-voudig international, liep zijn kwetsuur op bij het derde doelpunt van Real, een intikker van Cristiano Ronaldo. De Portugees bracht de stand daarmee vanuit buitenspelpositie op 3-2. Door de uiteindelijke 4-2 nederlaag in Bernabeu is Bayern uitgeschakeld in de Champions League.

Omdat er al driemaal gewisseld was, moest de geblesseerde Neuer de resterende elf minuten uitspelen. Hij incasseerde later in de verlenging nog een treffer van Marco Asensio.

