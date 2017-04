Boulahrouz zinspeelt op rentree bij Indonesische club Persijap Jepara

Voetbal

Voetbal 'Ajax moet tegen Schalke uitkijken dat het geen vechtwedstrijd wordt' Als Ajax geen vroeg doelpunt incasseert in de return Schalke 04 staat niets een vervolg in de Europa League in de weg, voorspelt Youri Mulder. De uitstekende uitgangspositie door de 2-0 zege in de thuiswedstrijd moet donderdagavond de doorslag geven in Gelsenkirchen.