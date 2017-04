'Ajax moet tegen Schalke uitkijken dat het geen vechtwedstrijd wordt'

Voetbal

Liveblog CL: Reacties op succes Juventus en AS Monaco (gesloten)

Juventus verdedigt woensdagavond in Camp Nou een 3-0 voorsprong tegen FC Barcelona in de return van de kwartfinale in de Champions League. Borussia Dortmund hoopt uit bij AS Monaco een 2-3 achterstand ongedaan te maken. Volg de wedstrijden hier live.