Bosz waarschuwt Ajax voor 'storm' van Schalke in Gelsenkirchen

"Schalke zal het laten stormen'', deed Bosz op zijn persconferentie in Gelsenkirchen een voorspelling over de return in Duitsland van donderdag. "Ze zullen getergd zijn en ons meteen onder de voet proberen te lopen."

"We hebben ze vorige week ondersteboven gespeeld maar helaas ook in leven gehouden. We zullen vol aan de bak moeten. Morgen kan het een andere wedstrijd worden, maar wij blijven met dezelfde spelopvatting spelen."

Amin Younes en Heiko Westermann, de twee Duitsers van Ajax, hebben hun ploeggenoten ook al gewaarschuwd voor de twee gezichten die Schalke in een wisselvallig seizoen blijft tonen. Slechts vijf dagen voor de kansloze nederlaag in Amsterdam verpulverde de volksclub VfL Wolfsburg (4-1).

In de beslissende achtste finale van de Europa League tegen Borussia Mönchengladbach maakte de formatie uit Gelsenkirchen in één helft een achterstand van twee doelpunten ongedaan (2-2).

Traoré

Ajax won vorige week in de Arena door twee goals van Davy Klaassen en heeft daarom een goed uitgangspositie om donderdag voor het eerst in twintig jaar door te dringen tot de halve finales van een Europees toernooi.

Bosz is er nog niet over uit of hij Bertrand Traoré of Kasper Dolberg in de spits posteert. Traoré nam die plek de laatste wedstrijden in toen Dolberg geblesseerd was, maar de Deen speelde zondag tegen sc Heerenveen (5-1).

De wedstrijd van Ajax in Gelsenkirchen begint donderdag om 21.05 uur en staat onder leiding van de Roemeense arbiter Ovidiu Hategan.

Mogelijke tegenstanders van Ajax of Schalke in de halve finale zijn Manchester United, Anderlecht, Celta de Vigo, Racing Genk, Besiktas en Olympique Lyon. Lyon won de eerste wedstrijd met 2-1 van Besiktas, Celta was met 3-2 te sterk voor Genk en Anderlecht tegen United eindigde in 1-1.