Trainer Weinzierl gelooft tegen Ajax nog in 'droom' Schalke 04

De Duitsers verloren vorige week met 2-0 in de Arena, maar Weinzierl benadrukt dat zijn ploeg er in de vorige ronde tegen Borussia Mönchengladbach (2-2) nog slechter voor stond.

"Toen gaf niemand meer iets voor ons. We keken halverwege tegen een achterstand van 2-0 aan in een uitwedstrijd, maar scoorden toen twee keer in één helft", aldus Weinzierl woensdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd in de Veltins Arena.

"Donderdag hebben we voor eigen publiek een hele wedstrijd om twee keer te scoren om daarna eventueel in de verlenging of met strafschoppen definitief toe te slaan.'"

Darmstadt 98

Dat het veel beter moet dan vorige week in de Arena, is bij iedereen bij Schalke 04 wel duidelijk, vertelde Weinzierl. "Het enige positieve van die wedstrijd is dat we slechts met 2-0 hebben verloren. Maar daarom hebben we nu nog wel kans."

Tot overmaat van ramp werd na de nederlaag tegen Ajax zondag weer verloren. De nummer elf van de Bundesliga ging met 2-1 onderuit bij hekkensluiter Darmstadt 98.

"Tegen Darmstadt scoorden we absoluut een onvoldoende. Maar we hebben onlangs ook met 4-1 gewonnen van Wolfsburg en we versloegen FC Augsburg met 3-0. Die uitslagen volstaan nu tegen Ajax."

Huntelaar

Meevaller voor Weinzierl is dat hij in de return tegen Ajax kan beschikken over Klaas-Jan Huntelaar, ook al is de spits dit seizoen bankzitter. Tegen Darmstadt ontbrak de oud-Ajacied vanwege griep.

Ook verdedigers Benedikt Höwedes en Sead Kolasinac lijken op tijd fit en anders wil Weinzierl wel een risico met ze nemen. "Ik ben daartoe bereid omdat tegen Ajax een droom moet uitkomen voor ons."

Weinzierl mist wel de de geblesseerde Eric-Maxim Choupo-Moting, die in de heenwedstrijd in Amsterdam ook al ontbrak, en de geschorste Thilo Kehrer.

De wedstrijd in Gelsenkirchen begint donderdag om 21.05 uur en staat onder leiding van de Hongaarse arbiter Ovidiu Hategan.

Mogelijke tegenstanders van Ajax of Schalke in de halve finale zijn Manchester United, Anderlecht, Celta de Vigo, Racing Genk, Besiktas en Olympique Lyon. Lyon won de eerste wedstrijd met 2-1 van Besiktas, Celta was met 3-2 te sterk voor Genk en Anderlecht tegen United eindigde in 1-1.