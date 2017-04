Huntelaar na griep op tijd fit voor Europa League-return tegen Ajax

"Huntelaar is er na zijn griepje weer bij", vertelde Schalke-trainer Markus Weinzierl woensdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel in de Veltins Arena. De 33-jarige spits is doorgaans invaller ploeg uit Gelsenkirchen.

Schalke kan tegen Ajax ook weer beschikken over verdediger Matija Nastasic, die terugkeert van een schorsing. Thilo Kehrer ontbreekt donderdag juist door een schorsing. De rechtsback kreeg tegen Ajax een gele kaart.

Captain Benedikt Höwedes en verdediger Sead Kolasinac zijn nog een vraagteken voor de wedstrijd. Weinzierl schat de kans dat zij meespelen op fifty-fifty.

Underdog

Na de 2-0 zege voor Ajax wacht Schalke donderdag een zwaar karwei, beseft Weinzierl. "We moeten agressiever zijn dan in Amsterdam en Ajax het spel onmoelijk maken", stelde Weinzierl. "Een vroeg doelpunt zou erg wenselijk zijn."

Aanvaller Guido Burgstaller, die ook aanschoof op de persconferentie, weet dat Ajax de beste papieren heeft om de halve finale te bereiken. "Maar we hebben een droom. Die droom willen we in leven houden, zelfs nu we de underdog zijn", aldus de 26-jarige Burgstaller.

De wedstrijd in Gelsenkirchen begint donderdag om 21.05 uur en staat onder leiding van de Hongaarse arbiter Ovidiu Hategan.

Mogelijke tegenstanders van Ajax of Schalke in de halve finale zijn Manchester United, Anderlecht, Celta de Vigo, Racing Genk, Besiktas en Olympique Lyon. Lyon won de eerste wedstrijd met 2-1 van Besiktas, Celta was met 3-2 te sterk voor Genk en Anderlecht tegen United eindigde in 1-1.