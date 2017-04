Ajax kan tegen Schalke 04 afrekenen met Nederlandse 'kwartfinalevloek'

De laatste keer dat een Nederlandse club erin slaagde de laatste vier te bereiken in Europa is al twaalf jaar geleden, toen PSV de halve finales haalde in de Champions League en AZ tot de halve eindstrijd kwam in de UEFA Cup. Daarin waren respectievelijk AC Milan en Sporting Lissabon te sterk.

Sindsdien ging het in de kwartfinale liefst zes keer mis voor een Nederlandse club. PSV redde het in 2007 in de Champions League niet tegen Liverpool en een jaar later ging de Eindhovense club in de UEFA Cup onderuit tegen Fiorentina. In 2011 dwarsboomde Benfica de opmars PSV in de kwartfinales van de Europa League.

Benfica zat AZ ook een keer dwars in de kwartfinales. In 2014 schakelden de Portugezen de Alkmaarders uit in de Europa League. In datzelfde toernooi voorkwam Valencia twee jaar eerder dat AZ de laatste vier haalde.

De derde Nederlandse club die recent sneuvelde in de kwartfinales van de Europa League is FC Twente in 2011. De club uit Enschede verloor destijds van Villarreal.

Juventus

Door de 2-0 zege van vorige week in de Arena heeft Ajax een zeer goede uitgangspositie om wel de laatste vier in de Europa League te halen. De laatste Europese halve finale van de Amsterdamse club dateert van 1997, toen Juventus in de Champions League te sterk was.

Als Ajax weer de halve finales haalt, dan krijgt de club 1,6 miljoen euro aan premies van de UEFA en daar komen nog enkele tonnen aan tv-gelden bij.

Mogelijke tegenstanders van Ajax in de halve finale zijn Manchester United, Anderlecht, Celta de Vigo, KRC Genk, Besiktas en Olympique Lyon. Lyon won de eerste wedstrijd met 2-1 van Besiktas, Celta was met 3-2 te sterk voor Genk en Anderlecht tegen United eindigde in 1-1.

De kwartfinalewedstrijd tussen Schalke 04 en Ajax begint donderdagavond om 21.05 uur in de Veltins Arena en staat onder leiding van de Roemeense arbiter Ovidiu Hategan.

