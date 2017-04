Cruyff Foundation hoopt binnen week op besluit over 'Johan Cruijff Arena'

"Er zijn drie partijen met elkaar in gesprek: Ajax, de Amsterdam Arena en de gemeente Amsterdam. Ook wij wachten op een antwoord op de vraag of het stadion wel of niet naar Johan Cruijff vernoemd gaat worden", zegt Carole Thate, bestuurslid van de Cruyff Foundation, woensdag tegen All Sports Radio .

Wat de familie van Cruijff betreft staat het licht op groen om het stadion in Amsterdam naar de in maart 2016 overleden voetballegende te vernoemen. "Daar zijn de nabestaanden kort na het overlijden van Johan al mee geconfronteerd", zegt Thate. "Op dat moment was dat voor de familie nog geen prioriteit. Na afgelopen zomer hebben we aangegeven dat de familie het een eer zou vinden."

De gesprekken over eventuele naamsverandering nemen veel tijd in beslag. "Het heeft met financiën te maken, met de waarde die het stadion vertegenwoordigt", aldus Thate.

"We hopen dat er rond 25 april wat meer bekend is. We merken dat de gesprekken in een stroomversnelling zitten. Voor 25 april spreken alle partijen opnieuw met elkaar en de intentie is om er snel uit te komen."

FC Barcelona

Bij FC Barcelona, waar Cruijff van 1973 tot 1978 speelde en van 1988 tot 1996 trainer was, wordt sowieso een stadion naar hem vernoemd. Eind maart, een jaar na het overlijden van de 48-voudig Oranje-international, maakte de Spaanse club bekend dat het stadion op het jeugdcomplex de naam van de legende krijgt.

Het Estadi Johan Cruyff verrijst op het complex Espai, dat op zo'n twee kilometer van Camp Nou wordt gebouwd. De eerste steen wordt in juni gelegd. "We hopen dat er in Amsterdam ook snel een beslissing wordt genomen", stelt Thate.

De familie van Cruijff heeft er volgens Thate geen bezwaar tegen als de naam van het stadion, waar Ajax sinds 1996 speelt, eventueel gedeeld zou worden met een sponsor. "Wij hebben aangegeven open te staan voor een combinatienaam, waardoor er ook inkomsten gegenereerd kunnen worden. We begrijpen dat deze plek een bepaalde waarde vertegenwoordigt."

Ajax speelt donderdag de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke 04. De Amsterdammers verdedigen een 2-0 voorsprong. Zondag, twee dagen voor de geboortedag van Cruijff, neemt Ajax het in de Eindhoven op tegen PSV.