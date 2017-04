Robben vindt dat Bayern is bestolen door arbitrage in Champions League

"We zijn bestolen", zei de Oranje-international in Bernabéu voor de camera NUsport. "Het is zonde voor deze wedstrijd, die met twee topteams een genot was om naar te kijken."

De 33-jarige Robben doelde met zijn kritiek vooral op de twee doelpunten van Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo, waarbij de Hongaarse arbiter Viktor Kassai en zijn assistenten niet zagen dat de Portugees buitenspel stond. "Vooral bij de 2-2 staat hij heel dik buitenspel", besefte Robben.

Ook de tweede gele kaart voor Bayern-middenvelder Arturo Vidal kort voor het einde van de reguliere speeltijd was zeer discutabel. De Chileen speelde bij zijn sliding de bal. Bij Real Madrid mocht Casemiro daarentegen blijven staan ondanks enkele overtredingen waarvoor de Braziliaan een tweede gele kaart had kunnen krijgen.

"Ik heb er een hekel aan om over de scheidsrechter te praten", zei Robben. "We hebben de beelden allemaal gezien, het zijn meerdere cruciale momenten die deze kwartfinale beslissen. Dat is een grote domper want de wedstrijd was reclame voor het voetbal. Maar de wedstrijd wordt beslist door iemand met een fluit."

Rummenigge

Robben speelde wel een aardige wedstrijd tegen Real. Hij verdiende een strafschop, waarmee de Duitsers op een 0-1 voorsprong kwamen. De 4-2 nederlaag betekent echter dat het Champions League-seizoen voor Robben en Bayern voorbij is, omdat vorige week in München ook al was verloren van Real (1-2).

De Nederlandse aanvaller was zeker niet de enige die na afloop klaagde over de arbitrage in Madrid. Karl-Heinz Rummenigge, bestuursvoorzitter van Bayern, was zeer kwaad.

"Ik heb nog nooit zo veel woede gevoeld over de afloop van een wedstrijd. Pure woede, omdat we zijn bedrogen, in de ware zin van het woord", zei Rummenigge.

Atletico Madrid

Behalve Real Madrid plaatste dinsdag ook stadgenoot Atletico zich voor de halve finale. Woensdagavond staan in de laatste twee kwartfinales FC Barcelona en Juventus tegenover elkaar, evenals AS Monaco en Borussia Dortmund.

Vrijdag wordt er in het Zwitserse Nyon geloot voor de halve finales.

