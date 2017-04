Ajax moet Sinkgraven ook missen in return tegen Schalke 04

De linksback zit niet bij de achttien namen die Ajax-trainer Peter Bosz dinsdag in zijn selectie opnam voor het duel in Gelsenkirchen.

Sinkgraven viel vorige week in de heenwedstrijd tegen Schalke 04 in de Amsterdam Arena (2-0 zege) in de rust uit nadat hij in de eerste helft een verrekte binnenband in zijn linkerknie had opgelopen. Hij kon daardoor afgelopen zondag ook niet meedoen in het competitieduel met zijn oude club sc Heerenveen (5-1 zege).

Sinkgraven werd zowel tegen Schalke als tegen de Friezen vervangen door Matthijs de Ligt, waardoor Nick Viergever naar de linkbackpositie verhuisde.

Jairo Riedewald, ook een optie voor de positie links in het centrum van de defensie of linksachterin, is ook niet opgenomen in de selectie. Hij was in de thuiswedstrijd tegen Schalke door Bosz gepasseerd. Riedewald miste het duel met sc Heerenveen wegens een knieblessure.

De Duitser Heiko Westermann mag wel hopen op speeltijd tegen zijn voormalige club.

Schöne

Lasse Schöne zit ook bij de achttien namen. Hij moest de wedstrijd in de Arena vanwege een schorsing aan zich voorbij laten gaan.

Davy Klaassen, Davinson Sanchez, André Onana, Kenny Tete en Viergever staan allen op scherp. Bij een gele kaart zijn zij geschorst voor een eventuele halve finalewedstrijd.

Schalke 04-Ajax begint donderdagavond om 21.05 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan.

De volledige selectie van Ajax voor het duel met Schalke: André Onana, Diederik Boer; Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sanchez, Heiko Westermann, Nick Viergever, Matthijs de Ligt; Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek; David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.