Van Breukelen laat niets los over kandidaten voor bondscoachschap

Voetbal

Voetbal Neymar gelooft in nieuw wonder FC Barcelona in Champions League Neymar is ervan overtuigd dat FC Barcelona woensdagavond een nieuw wonder in de Champions League kan bewerkstelligen. De Catalaanse club staat voor de zware opdracht om in Camp Nou minimaal drie keer te scoren tegen Juventus, dat over een ijzersterke defensie beschikt.