Dybala traint mee bij Juventus en lijkt fit voor return tegen FC Barcelona

De 23-jarige Argentijn liep zaterdag in de Serie A-wedstrijd tegen Pescara een enkelblessure op. Hij moest zich kort na rust laten vervangen. "Hij kreeg een tik en verdraaide daarbij zijn enkel een beetje", zei trainer Massimiliano Allegri.

Dinsdag stond Dybala gewoon weer op het trainingsveld in Turijn. Later op de dag vliegt de selectie van Allegri naar Barcelona voor het duel in Camp Nou. "Ik ben erbij", zei Dybala dinsdag tegen een Argentijnse tv-zender.

Vorige week had Dybala een groot aandeel in de 3-0 zege van Juventus op Barcelona. De Italiaanse club is daardoor dicht bij een plek in de halve finales, al wist Barcelona in de vorige ronde een nog grotere nederlaag goed te maken. Na het 4-0 verlies bij Paris Saint-Germain waren de Catalanen thuis met 6-1 te sterk voor de club uit Parijs.

Iniesta

Captain Andres Iniesta benadrukte dinsdag op de persconferentie van Barcelona dat zijn ploeg de halve finale nog kan halen.

"Ik denk dat we de 3-0 nederlaag hier kunnen rechtzetten", aldus Iniesta. "Maar dan moeten we op tactisch, mentaal en fysiek vlak wel een perfecte wedstrijd spelen. En dat is mogelijk, zo hebben we eerder bewezen."

Met die woorden sloot de 32-jarige Iniesta zich aan bij zijn ploeggenoot Neymar. "We hebben het al een keer gedaan en we kunnen het ook een tweede keer", zei Neymar maandag op de Braziliaanse tv-zender Esporte Interativo. "We moeten alles geven. Ik geloof in dit team en in onze kracht. We hebben niets te verliezen en alles te winnen. Als alles lukt, zetten we weer zo'n comeback neer."

De retrun in Camp Nou begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

