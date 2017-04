'Duitser Schmidt eerste keus KNVB als nieuwe bondscoach'

Voetbal

Voetbal VVV-Venlo moet titelfeest uitstellen na gelijkspel tegen Emmen VVV-Venlo is er maandag niet in geslaagd om voor de derde keer in de clubgeschiedenis de titel in de Jupiler League te veroveren. De Limburgers speelden in De Koel met 0-0 gelijk tegen FC Emmen.