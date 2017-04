Real Madrid mist Bale in return kwartfinales CL tegen Bayern München

De aanvaller uit Wales kampt met een kuitblessure en sloeg maandag ook al de training over. Coach Zinedine Zidane bevestigde op de persconferentie dat Bale er dinsdag in het eigen Santiago Bernabeu niet bij is.

"Hij werkt hard aan zijn herstel, maar Gareth heeft lichte klachten waardoor hij niet 100 procent is. Hopelijk is het niet al te erg, maar morgen is hij er zeker niet bij. We nemen geen enkel risico met hem."

Dat gebeurt ook met het oog op de Clasico van zondag tegen aartstivaal FC Barcelona. Dat duel kan beslissend zijn voor de titelstrijd in Spanje. Zidane hoopt dat Bale dat duel wel haalt.

Isco

De Fransman wilde nog niet kwijt wie er dinsdag op de plek van de vleugelspits speelt. Hij lijkt een keuze te moeten maken tussen Marco Asensio en Isco. Die laatste was afgelopen weekend twee keer trefzeker tegen Sporting Gijon (3-2).

"Ik weet al hoe ik het oplos, maar dat geef ik nog niet prijs. Het is een lastige keuze, maar daar ben ik blij mee", aldus Zidane.

Bij Bayern München lijkt Robert Lewandowski terug te keren. De Pool was er vorige week niet bij. "Dat lijkt me een bonus voor Bayern", merkte Zidane op. "Maar ze hebben natuurlijk veel meer uitstekende spelers. We zullen overal op onze hoede zijn."

De oud-topspeler is op vrijwel elk vlak onder de indruk van de Duitsers. "Maar we kennen ook hun zwaktes. We moeten ons eigen spel spelen en ons net zo goed voorbereiden als op het eerste duel. Het zal om details draaien."

Real Madrid-Bayern München is dinsdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van deze wedstrijd en de samenvatting van Leicester City-Atletico Madrid te zien.

Wil je een melding op je smartphone of tablet ontvangen zodra woensdag de opstellingen bekend zijn voor Real-Bayern? Klik dan onder dit artikel op de tag 'Champions League Alert' en kies voor 'Mijn nieuws + pushbericht'.

​Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League