Voorzitter Lyon geschokt na rellen: 'Zelfs stewards sloegen onze spelers'

Kort na het rustsignaal werd doelman Anthony Lopes van Lyon belaagd. Voorzitter Aulas in L'Equipe: "De beelden laten zien dat de persoon die het opstootje begon het hoofd van de beveiliging is in het stadion van Bastia. Lopes werd geraakt, maar ook Mathieu Gorgelin en Jean-Philippe Mateta kregen klappen. We zagen dat stewards onze spelers sloegen!"

"Ik heb zeer schokkende dingen gezien in de gang naar de kleedkamer", vertelt Aulas. "Maar ter verdediging van de club Bastia wil ik zeggen dat doelman Jean-Louis Leca en voorzitter Pierre-Marie Geronimi geprobeerd hebben om onze spelers te verdedigen."

De spelers van Olympique Lyon werden in de nacht van zondag op maandag bij terugkeer de luchthaven in de Franse stad opgewacht door zo'n honderd supporters. Die wilden de voetballers een hart onder de riem steken nadat voor de tweede keer een wedstrijd van de club werd ontsierd door rellen.

Besiktas

Donderdag begon het Europa League-duel tussen Lyon en Besiktas (2-1) drie kwartier te laat doordat er rellen uitbraken op de tribunes en supporters het veld op vluchtten. De politie arresteerde twaalf relschoppers en er vielen vijf gewonden.

Zondag ging het opnieuw flink mis voor Lyon bij de wedstrijd op Corsica. Tijdens de warming-up werden de spelers van Lyon aangevallen door supporters van Bastia. Direct na het rustsignaal werden de spelers opnieuw belaagd door fans, waarna de wedstrijd definitief gestaakt werd.

Memphis

Bij de ongeregeldheden tijdens de warming-up speelde Memphis Depay een hoofdrol. Nadat fans van Bastia ballen naar de doelmannen van Lyon smeten, gooide Memphis die ballen terug in het publiek. Daarop kwamen tientallen verhitte fans het veld op om de confrontatie met de spelers te zoeken. Die vluchtten de kleedkamer in, waarna de aftrap van het duel werd uitgesteld.

Na het tweede opstootje tijdens de rust wilde Bastia de wedstrijd hervatten, maar daar had Lyon geen oren naar. "Het hoofd van de beveiliging kwam in onze kleedkamer om uit te leggen dat we door konden spelen, maar deze keer luisterde niemand", aldus Aulas. "Scheidsrechter Amaury Delerue heeft besloten om te staken."

De Franse bond kondigde al aan dat Bastia een zware straf te wachten staat.

Donderdag speelt Lyon in de Europa League tegen Besiktas. Al eerder liet de club weten de wedstrijd liever niet in Istanbul te spelen wegens de eerdere rellen en de gespannen situatie in Turkije rondom het referendum.

Bekijk de stand in de Ligue 1