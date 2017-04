Bosz: 'Als we nog drie keer winnen zijn we kampioen'

"Ik denk dat wij kampioen zijn als we nog drie competitiewedstrijden winnen", aldus Bosz na de zege in de Arena tegenover FOX Sports.

Ajax heeft met nog drie duels te gaan een punt achterstand op koploper Feyenoord, dat zondag thuis met 2-0 te sterk was voor FC Utrecht.

De 53-jarige trainer verwacht een misstap van de Rotterdammers in een van de twee uitduels die de ploeg van Giovanni van Bronckhorst nog moet spelen. "In de uitwedstrijden gaat het over het algemeen moeizamer bij Feyenoord. Dat ze vandaag zouden winnen had ik wel verwacht", zei Bosz.

"Ze moeten nog tegen twee oude ploegjes van me, Vitesse en Heracles. Dus ik denk dat Feyenoord nog wel een keer punten laat liggen."

De Ligt

Bosz was trots op de prestaties van Matthijs de Ligt in het duel met Heerenveen. "We hadden het in de openingsfase lastig maar zijn door een 17-jarige jongen aan de hand genomen", zei hij. "Hij nam het initiatief en hij maakte ook de 2-1. Daarna hebben we karakter getoond en ruim gewonnen."

De Ajax-trainer koos voor Kasper Dolberg als centrumspits en hield Bertrand Traoré na een uitstekend optreden tegen Schalke 04 op bank.

"Ik wilde Dolberg eigenlijk al tegen NEC en tegen Schalke laten invallen. Maar toen kwam het er niet van. Hij moet de echte scherpte nog terug krijgen. Maar we hebben hem nodig. Ik hoop namelijk dat we nog zeven duels spelen dit seizoen."

Bosz doelt daarmee op de drie competitieduels, het duel met Schalke van donderdag en de mogelijke twee halve finales en een finale in de Europa League.

Hij liet in het midden of hij donderdag in het Europa League-duel met Schalke met Traoré of Dolberg in de spits begint. "Ik kies voor de speler met wie ik de meeste kans heb om te winnen."