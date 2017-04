Ajax houdt druk op koploper Feyenoord dankzij ruime zege op Heerenveen

Heerenveen kwam nog wel op voorsprong via Reza Ghoochannejhad, maar nog voor rust stelde Ajax orde op zaken door treffers van Nick Viergever, Matthijs de Ligt en Davy Klaassen. In de tweede helft benutte Kasper Dolberg een strafschop en maakte David Neres de vijfde Amsterdamse goal.

Eerder op zondag was Feyenoord thuis met 2-0 te sterk voor FC Utrecht, waardoor de Rotterdammers met nog drie speelronden te gaan aan kop blijven. Nummer drie PSV kwam zaterdag niet verder dan 1-1 bij ADO Den Haag en kan de titel zo goed als vergeten.

Volgende week zondag staat in Eindhoven de topper tussen PSV en Ajax op het programma. Feyenoord speelt dan uit tegen Vitesse. Daarna rest de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst nog een uitduel met Excelsior (7 mei) en een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (14 mei). Ajax treft nog thuis hekkensluiter Go Ahead Eagles en sluit de competitie af met een uitduel met Willem II.

Makkelie

Donderdag wacht Ajax ook nog de return in de Europa League tegen Schalke 04 en trainer Peter Bosz kon het zich veroorloven om Bertrand Traoré tegen Heerenveen rust te geven. De weer fitte spits Dolberg keerde terug in de basis en centraal achterin stond aan de aftrap Matthijs de Ligt, omdat Daley Sinkgraven geblesseerd was. Nick Viergever schoof door naar de linksbackpositie.

Overigens was de defensie van de Amsterdammers vroeg in de wedstrijd niet helemaal bij de les. Sam Larsson brak met een fraaie dribbel door en bediende Ghoochannejhad op maat. De Iraniër bleef oog in oog met Ajax-doelman André Onana rustig en maakte zijn achttiende goal van het seizoen.

De vroege achterstand bracht de ploeg van Bosz niet van de wijs, al ontsnapte de thuisploeg nog wel toen Viergever de bal in zijn eigen strafschopgebied op de arm kreeg. Scheidsrechter Danny Makkelie floot niet voor een penalty en zag diezelfde Viergever even later scoren. Bij een corner tikte hij de bal met de borst binnen (1-1).

Een paar minuten later was opnieuw een verdediger van Ajax trefzeker. De Ligt stoomde op en vond Dolberg, die de bal op zijn beurt weer teruglegde op De Ligt. Met een geplaatst schot rondde de 17-jarige verdediger af: 2-1. Vlak voor rust maakte Davy Klaassen er ook nog 3-1 van nadat Neres, die speelde in plaats van Justin Kluivert, de bal maar half raakte.

Zeefuik

Met een marge van twee hoefde Ajax na rust niet meer vol gas te geven, maar het bleef wel aanvallen. Een vrije trap van Hakim Ziyech belandde op de paal.

Na 68 minuten was het wel raak. Dolberg werd neergelegd door Morten Thorsby en scheidsrechter Danny Makkelie legde de bal op de penaltystip. De Deense spits leek ietwat geblesseerd, maar ging zelf achter de bal staan en schoot overtuigend binnen (4-1).

Het jeugdige Ajax werd nog jonger door invalbeurten van Donny van de Beek, Abdelhak Nouri en debutant Deyovaisio Zeefuik. De 19-jarige verdediger is de jongere broer van FC Emmen-spits Género Zeefuik, die in de Eredivisie voor PSV, FC Groningen en NEC speelde.

In de slotfase werd de stand nog mooier voor Ajax. Neres scoorde, waardoor de ploeg van Bosz met veel vertrouwen kan toewerken naar de topduels met Schalke 04 en PSV.