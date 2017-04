Bastia tegen Lyon gestaakt na aanval supporters op spelers

Voetbal

Voetbal Promes beslissend in Russische topper, United verslaat koploper Chelsea Quincy Promes had met een goal en een assist een belangrijk aandeel in de 2-1 zege van Spartak Moskou tegen Zenit. Manchester United heeft zondag de spanning in de Engelse titelstrijd teruggebracht door thuis met 2-0 te winnen van koploper Chelsea.