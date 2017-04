Feyenoord verslaat FC Utrecht en blijft koploper in Eredivisie

Halverwege was de stand nog 0-0, waarna Jens Toornstra kort na rust de ban brak. FC Utrecht kreeg kansen om gelijk te maken, maar tien minuten voor tijd besliste Eljero Elia de wedstrijd met een prachtig schot in de verre hoek.

Door de zege heeft Feyenoord vier punten voorsprong op Ajax, maar de Amsterdammers kunnen die achterstand later op zondag nog verkleinen. De ploeg van trainer Peter Bosz speelt om 16.45 uur thuis tegen sc Heerenveen. Nummer drie PSV kwam zaterdag niet verder dan 1-1 bij ADO Den Haag waardoor de Eindhovenaren de titel zo goed als kunnen vergeten.

Volgende week zondag staat in Eindhoven de topper tussen PSV en Ajax op het programma. Feyenoord speelt dan uit tegen Vitesse. Daarna rest de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst nog een uitduel met Excelsior (7 mei) en een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (14 mei).

Jörgensen

Meevaller voor Feyenoord is dat Van Bronckhorst tegen FC Utrecht weer kon beschikken over de herstelde Nicolai Jörgensen en Terence Kongolo. De terugkeer van de Deense spits kostte Dirk Kuijt zijn basisplaats.

Vanaf de bank zag de 36-jarige routinier zijn ploeg goed beginnen in De Kuip, al leverde dat geen treffers op. Een voorzet van Bart Nieuwkoop kon door niemand worden binnengewerkt en schoten van Toornstra en Karim El Ahmadi gingen via een Utrechts been naast.

FC Utrecht wist in de fysieke wedstrijd, met veel harde duels, aanvankelijk weinig te creëren, maar na een halfuur was de grootste mogelijkheid tot dan toe plots voor de uitploeg. Aanvaller Gyrano Kerk ontsnapte bij een diepe bal aan de Rotterdamse verdediging en omspeelde doelman Brad Jones. Het doel was leeg, maar de hoek was lastig en dus eindigde de poging van Kerk op de paal.

Er volgden meer kansen voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, terwijl de wedstrijd steeds opener werd. Een schot van Nacer Barazite kon nog net worden gekraakt door een Feyenoord-verdediger en captain Willem Janssen kopte naast. Aan de andere kant kreeg ook Vilhena de bal er niet in, waardoor beide ploegen met 0-0 gingen rusten.

Amrabat

De gelijke stand en de kansen voor FC Utrecht waren voor Feyenoord reden tot zorg in de rust, maar kort na de hervatting zorgde een goal van Toornstra voor opluchting. Een lange bal werd uitstekend doorgekopt door Jörgensen, waarna Toornstra niet twijfelde. De middenvelder, die dit seizoen al zijn doelpunten in De Kuip maakte, scoorde met een fraai schot over doelman David Jensen heen.

De 1-0 voorsprong leek voor meer rust te zorgen in het spel van Feyenoord, al moesten de Rotterdammers wel blijven opletten. Een laag schoot van Sofyan Amrabat was een prooi van Jones.

Namens Feyenoord stichtte Berghuis gevaar middels een vrije trap en even later greep FC Utrecht-verdediger Jeff Hardeveld uitstekend in bij een lage voorzet van Elia, waardoor het spannend bleef. Feyenoord mocht twintig minuten voor tijd van geluk spreken dat Janssen de bal er bij een corner net niet in kreeg.

De klok tikte verder in het voordeel van de koploper en tien minuten voor tijd maakte Elia op prachtige wijze aan alle onzekerheid een einde. De 30-jarige buitenspeler kreeg de bal na een ingooi van Kongolo en sneed iets naar binnen. Met een schitterend schot in de verre hoek liet hij Jensen kansloos (2-0), waarna de thuisploeg de laatste minuten ontspannen kon uitspelen in de wetenschap dat het ook na 31 speelronden aan kop gaat in de Eredivisie.