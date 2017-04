Go Ahead Eagles dieper in de zorgen, FC Groningen ruim langs PEC Zwolle

Fran Sol en Jari Schuurman waren in de laatste twintig minuten trefzeker voor de ploeg van trainer Erwin van de Looi.

Go Ahead houdt door de nederlaag vijf punten achterstand op nummer zeventien NEC en nummer zestien Sparta Rotterdam met nog drie duels te gaan. Willem II is op de tiende plaats met 36 punten uit 31 duels zo goed als veilig en mag nog hopen op plaatsing voor de playoffs voor Europees voetbal.

Willem II begon sterker aan het duel dan de hekkensluiter uit Deventer. De Tilburgers leken dat overwicht al na acht minuten om te zetten in een doelpunt toen Thom Haye na een hakje van Obbi Oulare de bal langs Eagles-keeper Theo Zwarthoed schoot. De goal werd echter afgekeurd door scheidsrechter Jeroen Manschot wegens buitenspel.

Go Ahead kwam er af en toen via de counter uit en dat resulteerde in mogelijkheden voor Sam Hendriks en Jarchinio Antonia. Beide keren wist Willem II-keeper Kostas Lamprou redding te brengen.

Kopbal

De Tilburgers kwamen na de matige eerste helft sterker uit de kleedkamer. Jordy Croux zag zijn solo vlak voor het doel stranden en Zwarthoed moest redding brengen op schoten van Haye.

Invaller Sol kopte Willem II na een voorzet van Croux alsnog op voorsprong. Het betekende voor de Spaanse spits zijn tiende Eredivisie-treffer van dit seizoen.

Marcel Ritzmaier kreeg tien minuten voor tijd nog een grote kans namens Go Ahead, maar het schot van de Oostenrijker ging net naast.

Met een fraaie volley besliste Schuurman het duel definitief in de 82e minuut. Na doorkoppen van Oulare schoot de Feyenoord-huurling de bal onberispelijk achter Eagles-keeper Zwarthoed.

FC Groningen-PEC Zwolle

Bij Groningen waren Bryan Linssen en Mimoun Mahi van grote waarde. Zij scoorden allebei twee keer. Invaller Ajdin Hrustic bepaalde de eindstand op 5-1. Nicolai Brock-Madsen deed vlak na rust iets terug voor PEC.

Groningen en PEC begonnen het duel in de wetenschap dat zowel de playoffs om Europees voetbal als om promotie/degradatie nog niet uit beeld zijn.

Groningen is er na de makkelijke zege in ieder geval zeker van dat die laatste optie niet meer mogelijk is. PEC lijkt nog enkele punten nodig te hebben om de playoffs om degradatie te ontlopen.

PEC Zwolle pakte vorige week nog een punt tegen Feyenoord (2-2), maar was nu verreweg de mindere. De gasten kregen via Youness Mokhtar wel na tien minuten een goede kans op de openingstreffer. De vleugelspits krulde de bal vanaf de linkerkant maar net over de kruising.

Linssen

Enkele minuten later lag de bal er aan de overkant wel in. Linssen ging een één-twee aan met Mimoun Mahi en punterde de bal vervolgens van dichtbij achter doelman Mickey van der Hart.

PEC kwam er daarna niet meer aan te pas voor rust. Vijf minuten na de openingstreffer zorgde Mahi voor de 2-0. De aanvaller tikte een voorzet van Oussama Idrissi binnen.

Idrissi was enkele minuten voor rust ook de aangever bij de 3-0. Linssen mocht een hoekschop in alle vrijheid raak koppen en zorgde zo voor een comfortabale voorsprong voor de ploeg van coach Ernest Faber.

PEC vocht zich direct na rust terug in de wedstrijd via de 3-1 van Brock Madsen. Ryan Thomas en Queensy Menig kregen vervolgens zelfs kansen op 3-2, maar Mimoun vergrootte de marge rap daarna naar 4-1. De aanvaller sprintte Calvin Verdonk eruit en tikte binnen.

Na die treffer was alle spanning uit het duel verdwenen, al verzorgde de ingevallen Hrustic in de slotfase nog wel voor de 5-1.

