Ten Cate en Gullit ontkennen benaderd te zijn door KNVB

Ten Cate en Gullit reageren daarmee op het nieuws van Kees Jansma. De voormalig perschef van het Nederlands elftal zei zondagochtend in het FOX Sports-programma De Tafel van Kees dat de KNVB hoopt op het duo Gullit/Ten Cate of de Duitser Roger Schmidt, ex-trainer van Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen.

Volgens Jansma zou de KNVB haast maken omdat op 31 mei al de oefeninterland van Oranje in en tegen Marokko op het programma staat. Voor die wedstrijd moet de nieuwe bondscoach benoemd zijn. Eerder lieten Ronald Koeman, Frank de Boer en Louis van Gaal weten niet geïnteresseerd te zijn in het bondscoachschap.

De 62-jarige Ten Cate ziet de functie bij Oranje mogelijk wel zitten, maar hij weet niets van interesse van de KNVB. De oud-trainer van onder meer Vitesse, Ajax en Panathinaikos is momenteel trainer van Al-Jazira Club en jaagt met die club op het kampioenschap in de Verenigde Arabische Emiraten.

"Ik hou me bezig met wat belangrijk is, de titel en voor de rest niks, want er is niks. Ik heb niets gehoord van de KNVB en ook met niemand gesproken. Meer kan ik er niet over zeggen", aldus Ten Cate tegen Voetbal International.

"Ik heb geen contact gehad. Ik heb eerder gezegd dat ik me vereerd voel dat mijn naam wordt genoemd. Dat is alles. Wel ga ik nadenken over mijn toekomst, maar pas nadat we kampioen zijn geworden."

Gullit

Gullit, die volgens Jansma mogelijk assistent van Ten Cate wordt bij Oranje, zegt ook van niets te weten. "Ik ben niet gebeld en ik weet helemaal nergens van. Verder valt er voor mij niets over te zeggen", aldus de 54-jarige Gullit, die niet meer werkzaam was als trainer nadat hij in 2011 ontslagen werd bij het Russische Terek Grozny.

De Amsterdammer, die ook trainer was van Chelsea, Newcastle United, Feyenoord en Los Angeles Galaxy, was vorig jaar dicht bij het assistent-bondscoachschap bij Oranje. Toen zou hij de vorige maand ontslagen Danny Blind gaan assisteren.

De eerste competitieve interland van Oranje is op vrijdag 9 juni in De Kuip tegen Luxemburg. Naast Marokko oefent Oranje in de aanloop naar die WK-kwalificatiewedstrijd ook nog op 4 juni thuis tegen Ivoorkust.

