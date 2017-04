Feyenoord start zonder Kuijt en met Jörgensen tegen FC Utrecht

De Deen, hersteld van zijn blessure, vormt in De Kuip met Eljero Elia en Steven Berghuis de voorhoede van de Rotterdamse koploper.

Vorige week tegen PEC Zwolle (2-2) zou Jörgensen ook beginnen, maar de topschutter van de Eredivisie (negentien doelpunten) haakte toen vlak voor de aftrap af. Hij kreeg in Zwolle opnieuw last van een beknelde zenuw in zijn onderrug.

Op het middenveld starten Jens Toornstra, Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena. Achterin heeft Van Bronckhorst weer de beschikking over Terence Kongolo. De linksback keert terug in de opstelling en dat gaat ten koste van Miquel Nelom, die de afgelopen weken een basisplaats had. De back is wegens familieomstandigheden afwezig.

Bart Nieuwkoop is rechtsachterin opnieuw de vervanger van de geblesseerde Rick Karsdorp, naast het centrale duo Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden.

Higler

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler. De Rotterdamse koploper zag de voorsprong op Ajax de afgelopen weken slinken van zes tot één punt. Er zijn nog vier speelronden te gaan in de Eredivisie.

Ajax speelt zondag om 16.45 uur thuis tegen sc Heerenveen. Nummer drie PSV kwam zaterdagavond uit bij ADO Den Haag niet verder dan 1-1 en lijkt definitief afgehaakt in de titelrace.

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; Toornstra, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Elia.

Opstelling FC Utrecht: Jensen; Troupée, Leeuwin, Janssen, Conboy; Amrabat, Brama, Barazite, Ayoub; Haller, Kerk