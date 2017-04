Panamees international Henriquez (33) doodgeschoten

Henriquez werd nog wel naar het ziekenhuis vervoerd en daar overleed hij aan zijn verwondingen. Twee andere mensen raakten gewond bij de schietpartij.

Henriquez stond in zijn vaderland onder contract bij Arabe Unido, dat hem afgelopen zomer overnam van het Colombiaanse America de Cali. Hij was in clubverband nooit in Europa actief.

Tijdens de laatste interland van Panama, het WK-kwalificatieduel met de Verenigde Staten (1-1) op 29 maart, kwam Henriquez tien minuten voor tijd als invaller in het veld. Panama staat achter Costa Rica tweede in kwalificatiegroep B in Noord- en Midden-Amerika en maakt een goede kans op kwalificatie voor het toernooi volgend jaar in Rusland.

Diep bedroefd

De voetbalbond van Panama zegt op Twitter "diep bedroefd" te zijn door het overlijden van Henriquez. De president van het land heeft beloofd dat de daders opgespoord worden en hun straf niet zullen ontlopen.

Wereldvoetbalbond FIFA zegt geschokt te zijn door de dood van Henriquez, die liefst veertien jaar onderdeel uitmaakte van de nationale ploeg,