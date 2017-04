Kelderman begrijpt afmelding Nederlandse toppers voor Gold Race

"Die Nederlandse toppers zijn ook ronderenners, die beter geschikt zijn voor bijvoorbeeld een Giro. Dan kan ik wel begrijpen dat ze hier niet aan de start staan", zegt Kelderman op de Markt van Maastricht voor de camera van NUsport.

Dumoulin - een ploegmaat van Kelderman bij Team Sunweb - Kruijswijk en Mollema meldden zich af voor de Amstel Gold Race omdat ze volgende maand een goede klassement willen rijden in de Ronde van Italië. Gesink heeft ervoor gekozen dit voorjaar alleen de Waalse Pijl te rijden.

Parijs-Roubaix-winnaar Greg Van Avermaet sprak zaterdag bij de NOS zijn verbazing uit over het feit dat veel Nederlandse toppers de belangrijkste koers in eigen land overslaan en koersdirecteur Leo van Vliet noemde het "jammer".

"Natuurlijk is het jammer", aldus Kelderman. "Ik rijd hier ook altijd het liefste wel, want het is een mooie wedstrijd en het Nederlands volk geeft je altijd een boost. Maar ik heb wel begrip voor de andere renners, we hebben op dit moment ook niet een Nederlander die echt voor de overwinning mee kan doen."

Matthews

In de ploeg van Kelderman zit wel een van de favorieten voor de zege. De Australiër Michael Matthews won twee weken geleden een etappe in de Ronde van Baskenland en hij eindigde de afgelopen jaren als twaalfde (2014), derde (2015) en vijfde (2016) in de Gold Race.

"Het geeft natuurlijk extra motivatie om een kandidaat-winnaar in het team te hebben", stelt Kelderman. "Ik hoop Michael in finale te kunnen ondersteunen."

Het is voor de voormalig renner van Lotto-Jumbo een vraagteken of hem dat ook echt gaat lukken, want de Amstel Gold Race is zijn eerste koers in zes weken. Hij moest even pas op de plaats maken nadat hij begin maart een vinger brak in de Strade Bianche.

"Ik heb mijn conditie redelijk goed kunnen onderhouden en goed kunnen trainen, dus ik voel me eigenlijk wel prima", aldus Kelderman. "Ik heb alleen natuurlijk totaal geen koershardheid, dus het is even afwachten hoe goed ik zal zijn vandaag."

De Amstel Gold Race is om 10.26 uur begonnen in Maastricht. De finish wordt na bijna 265 kilometer rond 17.00 uur verwacht in Berg en Terblijt.