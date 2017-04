Voetbal

Voetbal Go Ahead Eagles dieper in de zorgen, FC Groningen ruim langs PEC Zwolle Willem II heeft Go Ahead Eagles zondag een stap dichter bij rechtstreekse degradatie uit de Eredivisie gebracht. De Tilburgers waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor de hekkensluiter. FC Groningen won thuis met gemak van PEC Zwolle: 5-1.