Excelsior boekt belangrijke zege op Vitesse, FC Twente verslaat NEC

Nigel Hasselbaink kroonde zich tot matchwinner op Woudestein bij Excelsior-Vitesse. De 26-jarige aanvaller schoot in de dertiende minuut op aangeven van Mike van Duinen hard en hoog raak voor zijn negende competitietreffer van het seizoen.

Hasselbaink sowieso de meest gevaarlijke man op het veld. Na een halfuur had hij ook de 2-0 op zijn schoen, maar zijn inzet na een een-tweetje met Stanley Elbers verdween op de doellijn in de handen van keeper Eloy Room.

Vitesse kwam voor rust niet veel verder kwam dan een poging van Ricky van Wolfswinkel en ook in de tweede helft was de ploeg van Henk Fraser aanvallend machteloos.

Excelsior wilde niet al te veel risico nemen bij het verdedigen van de voorsprong, waardoor de wedstrijd verzandde in een traag schouwspel, waarin de thuisclub uiteindelijk de drie belangrijke punten binnen sleepte.

Roda JC

Vitesse, dat zijn vorige drie duels gewonnen had, blijft daardoor op 48 punten en de vijfde plaats steken. Nummer vier FC Utrecht, dat zondag op bezoek gaat bij Feyenoord, heeft vijf punten meer.

Excelsior, dat twaalf punten pakte uit zijn laatste zeven wedstrijden, staat veertiende met 31 punten. Dat is er één meer dan nummer vijftien Roda JC heeft verzameld in 31 duels. De Limburgers zegevierden eerder op zaterdag met 3-1 tegen nummer zeventien Sparta Rotterdam (28 punten).

FC Twente-NEC

FC Twente bracht NEC later op de avond nog dieper in de problemen. De Tukkers bezorgden de ploeg van trainer Peter Hyballa de elfde nederlaag in de laatste twaalf duels (3-0).

Enes Ünal (twee keer) en Fredrik Jensen scoorden voor Twente. NEC had weinig in te brengen en zakte naar de voorlaatste plaats van de Eredivisie. Alleen Go Ahead Eagles staat er nog slechter voor.

De slechte prestaties zorgen voor de nodige frustraties bij de supporters van NEC. Een select groepje wist zaterdag door te dringen tot in de kleedkamer en probeerde voor vertrek naar Enschede aan de spelers duidelijk te maken dat degradatie wat hen betreft geen optie is.

Ruimte

NEC bakte er in de Grolsch Veste echter bijzonder weinig van. Ünal kreeg na twaalf minuten alle ruimte om zijn zestiende competitietreffer binnen te koppen. De spits scoorde voor de vierde thuiswedstrijd op rij.

NEC ontsnapte nog toen Yaw Yeboah geklungel van Michael Heinloth verzuimde af te straffen. Na rust bekroonde Jensen een sterk optreden wel met de 2-0.

Op het moment dat de Fin scoorde, zaten de meeste supporters van Vak-P ook weer op de tribune. De luidruchtigste fans van Twente bleven weg in de eerste helft uit onvrede over de inval van de politie vorige week in hun supportershome. Ze zagen Ünal in blessuretijd de eindstand op 3-0 bepalen.

